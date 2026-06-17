セブンの冷製パスタ刷新「海老トマト」「豚しゃぶ」「ツナと大根おろし」“夏のごちそう”3種
【モデルプレス＝2026/06/17】セブン-イレブンの「冷製パスタシリーズ」が刷新され、「冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース」「冷製パスタ 豚しゃぶとごまポン酢」「冷製パスタ ツナと大根おろし 和風ソース」の3種が6月23日（火）より全国で順次登場する。
【写真】セブンの新作冷製パスタ3種
夏に向けて人気が高まる「冷製パスタシリーズ」が新しくなり、暑い日でも食欲をそそる「夏のごちそうパスタ」としてリニューアル。「冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース」は、ぷりぷりの海老ともちもち麺が生み出す心地よい食感が特長。強力粉などを混ぜた生地をデュラム小麦の生地で挟み込んだ、3層構造の生パスタを採用し、冷製でももちもちした食感となっている。トマトソースに凝縮させた海老の旨みを加えた濃厚なソースが、麺と具材によく絡み、素材本来の風味と食感を楽しめる。トマトの酸味が冷製パスタならではの爽快感のある仕上がりとなっている。
「冷製パスタ 豚しゃぶとごまポン酢」は、たっぷりの豚しゃぶに、香ばしいごまのコクとポン酢のさわやかな酸味を合わせた一皿。冷製パスタの細い麺にやわらかな豚しゃぶの旨みが重なり、まろやかなごまの風味と、後味をすっきり引き締めるポン酢が絶妙に絡み合う。ひと口ごとに食欲をくすぐる味わいとなっている。
「冷製パスタ ツナと大根おろし 和風ソース」は、ツナの旨みに大根おろしのみずみずしさとほどよい辛みを合わせ、コクがありながらもさっぱりとした味わいに仕立てられている。和風ソースに使用している数種類のだしの旨みが全体をまとめ、ひんやりとした麺とともに、暑い時期でも食べ進めやすい仕上がりだ。
今回の刷新に合わせ、冷製パスタ用の容器が丸型へと変更。器に盛り付けたような見た目で食卓になじみ、清涼感あるビジュアルとなった。今年初となる「冷製生パスタ」は専門店のようなこだわりで作り上げられており、その日の気分や好みに合わせて選べる点も魅力となっている。（modelpress編集部）
価格：598円（税込645.84円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県を除く全国
価格：530円（税込572.40円）
発売日：6月24日（水）〜順次
販売エリア：関東一部
価格：460円（税込496.80円）
発売日：6月24日（水）〜順次
販売エリア：東北・関東一部・東海・沖縄県を除く全国
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【写真】セブンの新作冷製パスタ3種
◆具材たっぷりで見た目も鮮やかな3種の冷製パスタ
夏に向けて人気が高まる「冷製パスタシリーズ」が新しくなり、暑い日でも食欲をそそる「夏のごちそうパスタ」としてリニューアル。「冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース」は、ぷりぷりの海老ともちもち麺が生み出す心地よい食感が特長。強力粉などを混ぜた生地をデュラム小麦の生地で挟み込んだ、3層構造の生パスタを採用し、冷製でももちもちした食感となっている。トマトソースに凝縮させた海老の旨みを加えた濃厚なソースが、麺と具材によく絡み、素材本来の風味と食感を楽しめる。トマトの酸味が冷製パスタならではの爽快感のある仕上がりとなっている。
「冷製パスタ ツナと大根おろし 和風ソース」は、ツナの旨みに大根おろしのみずみずしさとほどよい辛みを合わせ、コクがありながらもさっぱりとした味わいに仕立てられている。和風ソースに使用している数種類のだしの旨みが全体をまとめ、ひんやりとした麺とともに、暑い時期でも食べ進めやすい仕上がりだ。
◆気分で選べる夏のごちそうパスタ
今回の刷新に合わせ、冷製パスタ用の容器が丸型へと変更。器に盛り付けたような見た目で食卓になじみ、清涼感あるビジュアルとなった。今年初となる「冷製生パスタ」は専門店のようなこだわりで作り上げられており、その日の気分や好みに合わせて選べる点も魅力となっている。（modelpress編集部）
■冷製生パスタ 海老の旨みトマトソース
価格：598円（税込645.84円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：沖縄県を除く全国
■冷製パスタ 豚しゃぶとごまポン酢
価格：530円（税込572.40円）
発売日：6月24日（水）〜順次
販売エリア：関東一部
■冷製パスタ ツナと大根おろし 和風ソース
価格：460円（税込496.80円）
発売日：6月24日（水）〜順次
販売エリア：東北・関東一部・東海・沖縄県を除く全国
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