ファミマカフェ、LLサイズが100万杯突破の好発進 大容量飲料のトレンドも追い風
【モデルプレス＝2026/06/16】ファミリーマートは16日、「FAMIMA CAFE」に新たに登場した大容量のLLサイズが、導入から2週間で売上100万杯を突破したと発表した。好発進の裏では、コンビニコーヒーへのニーズの多様化や大きなサイズの飲料のトレンドも追い風となっている。
【写真】ファミマ史上最高のコーヒー登場
ファミリーマートでは2026年9月に創立45周年を迎えるにあたり「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環で、6月2日に新型コーヒーマシンの導入を全国約16,400店舗で完了。豆の選定や抽出にこだわり、気分に合わせて濃さをカスタマイズできるのが特徴で、多様化するコンビニコーヒーユーザーの嗜好に応える機能を搭載した。
並行して、同日より導入を開始した大容量のLLサイズが、導入開始からわずか2週間で100万杯の売上を記録。LLサイズはブレンドが1杯税込320円という手ごろな価格設定であるのに加え、昨今の大容量のドリンクへのトレンドも後押しとなり、コンビニコーヒーに求められる価値の広がりが、販売実績にもつながった形だ。
なお、新型コーヒーマシン利用者800名を対象に実施したコーヒー飲用実態調査では、新型コーヒーマシンについて、全体の88.0％が「うまい（おいしかった）」と回答。特においしさを感じる要素として「香り」に次いで「コク」への評価が高い結果に。飲用スタイル別では、ブラック派（58.4％）の91.4％が「気分に合わせて濃さを使い分けたい」と回答。一方、ラテ派（41.6％）の95.2％も「コーヒーとミルクのバランスを使い分けたい」と回答。カスタマイズ性への関心の高さが浮き彫りとなるとともに、新型コーヒーマシンの導入で「自分好みの1杯」への需要に応え、コンビニコーヒーのパーソナライズ化を実現している。（modelpress編集部）
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◆2週間で100万杯突破のLLサイズ、大容量トレンドが後押し
ファミリーマートでは2026年9月に創立45周年を迎えるにあたり「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環で、6月2日に新型コーヒーマシンの導入を全国約16,400店舗で完了。豆の選定や抽出にこだわり、気分に合わせて濃さをカスタマイズできるのが特徴で、多様化するコンビニコーヒーユーザーの嗜好に応える機能を搭載した。
◆パーソナライズ化するコンビニコーヒー
なお、新型コーヒーマシン利用者800名を対象に実施したコーヒー飲用実態調査では、新型コーヒーマシンについて、全体の88.0％が「うまい（おいしかった）」と回答。特においしさを感じる要素として「香り」に次いで「コク」への評価が高い結果に。飲用スタイル別では、ブラック派（58.4％）の91.4％が「気分に合わせて濃さを使い分けたい」と回答。一方、ラテ派（41.6％）の95.2％も「コーヒーとミルクのバランスを使い分けたい」と回答。カスタマイズ性への関心の高さが浮き彫りとなるとともに、新型コーヒーマシンの導入で「自分好みの1杯」への需要に応え、コンビニコーヒーのパーソナライズ化を実現している。（modelpress編集部）
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