「都合を合わせるよ」男性は本命相手のためなら“予定調整”したくなる
忙しいはずなのに,予定が詰まっていると言っていたのに、なぜか時間を作ってくれる男性っていませんか？男性は本命相手に対して、“時間の使い方”が自然と変わっていくもの。自分の空いている時間だから会おうとするのではなく、“会うための時間を作ろうとする行動”が増えていきます。
“会えない理由”より“会うための方法”を探る
男性は本命相手には、まず「どうやって会うか」を考えるもの。仕事が忙しい、予定が重なっているという状況でも、「別の日ならどう？」「少しだけなら会えるよ」と代案を探し始めます。興味が薄い相手には、ここまで調整しません。
面倒な予定調整を惜しまない
男性は本命相手には、予定調整が少し面倒であっても積極的に動きます。これは、あなたを“会う価値がある相手”として見ているからこその行動。好きな相手ほど、人は面倒を面倒だと感じにくくなるものです。
会えない時も接点を作ろうとする
男性は本命相手には、「会えないから終わり」とはなりません。電話をしたりLINEを送ったり、短時間だけでも顔を出したりなど、何かしらの接点を残そうとするでしょう。ここには、“あなたとの関係を切らしたくない”気持ちが表れるのです。
時間があるから会うのか。それとも、あなたに会いたいから会うための時間を捻出するのか。そこを観察すれば、男性の本心はわかりやすく見えてきます。 ※画像は生成AIで作成しています
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