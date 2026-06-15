【ちいかわ×東京ばな奈】コラボスイーツが名古屋駅に登場 数量限定トートバッグセットも
【モデルプレス＝2026/06/15】イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と「東京ばな奈」がコラボレーションしたスイーツが、6月24日（水）から7月7日（火）までの期間限定で、名古屋駅の「PLUSTA Gift名古屋中央」に登場する。
【写真】「ちいかわ×東京ばな奈」名古屋駅で扱うコラボアイテム
期間中は、「ちいかわクッキーサンドを」をはじめ、数量限定のトートバッグセットや、バナナプリンケーキも勢ぞろい。「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」は、香ばしい薄焼きのラングドシャクッキーに、バナナミルク味チョコレートをサンド。クッキーの絵柄は、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がデザインされた6種類。18枚入には「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚セットとなる。
リニューアルした「ちいかわバナナプリンケーキ」は、ちいかわたちの愛くるしさを表現したスポンジケーキ。バナナ20%UPでよりフルーティになったバナナプリンカスタードと、ほろ苦いキャラメルクリームを包んだダブルクリームが中に詰まっている。ケーキの絵柄には「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」が新たに加わった全6種類。8個入には「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚封入される。
期間中、毎日100セット限定で並ぶ「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」は、限定オリジナルイラストが施されたトートバッグに「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」と「ちいかわクッキーサンド 12枚入」の2種類がセットとなる。表も裏も、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合うデザインで、反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の姿も。ジッパーには「ちいかわ」の特製チャーム付きだ。（modelpress編集部）
【期間】2026年6月24日（水）〜7月7日（火）
【場所】PLUSTA Gift名古屋中央
【営業時間】7:00〜22:00
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ちいかわ×東京ばな奈」名古屋駅で扱うコラボアイテム
◆「ちいかわ×東京ばな奈」コラボが名古屋駅に登場
期間中は、「ちいかわクッキーサンドを」をはじめ、数量限定のトートバッグセットや、バナナプリンケーキも勢ぞろい。「ちいかわクッキーサンド バナナミルク味」は、香ばしい薄焼きのラングドシャクッキーに、バナナミルク味チョコレートをサンド。クッキーの絵柄は、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がデザインされた6種類。18枚入には「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚セットとなる。
◆よりフルーティになったバナナプリンケーキ
リニューアルした「ちいかわバナナプリンケーキ」は、ちいかわたちの愛くるしさを表現したスポンジケーキ。バナナ20%UPでよりフルーティになったバナナプリンカスタードと、ほろ苦いキャラメルクリームを包んだダブルクリームが中に詰まっている。ケーキの絵柄には「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」が新たに加わった全6種類。8個入には「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のオリジナルステッカーがランダムで1枚封入される。
◆毎日100セット限定のトートバッグセット
期間中、毎日100セット限定で並ぶ「ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット」は、限定オリジナルイラストが施されたトートバッグに「ちいかわバナナプリンケーキ 8個入」と「ちいかわクッキーサンド 12枚入」の2種類がセットとなる。表も裏も、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合うデザインで、反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の姿も。ジッパーには「ちいかわ」の特製チャーム付きだ。（modelpress編集部）
【期間】2026年6月24日（水）〜7月7日（火）
【場所】PLUSTA Gift名古屋中央
【営業時間】7:00〜22:00
【Not Sponsored 記事】