ニューストップ > ライフスタイルニュース > 友人に出産祝いを渡したけれど、内祝いがない。お返しがほしい訳では… 友人に出産祝いを渡したけれど、内祝いがない。お返しがほしい訳ではないけれど、これってアリ？ナシ？／ゐさん傑作選 友人に出産祝いを渡したけれど、内祝いがない。お返しがほしい訳ではないけれど、これってアリ？ナシ？／ゐさん傑作選 2026年6月15日 16時0分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読む高級レストランであえて無料の水を注文する男性や、箸をきちんと持てないのに食べ方のマナーをとやかくいう人など、読者からさまざまな意見が飛び交う漫画を描くゐさん。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『ゐさん傑作選』をお届けします。→『ゐさん傑作選』を最初から読む痩せたら可愛いモヤる…ご祝儀へのお返し問題100年の恋も冷める瞬間1著：ゐ／『ゐさん傑作選』 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む[