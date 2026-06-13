アレルギー薬を飲まない息子との攻防！「もうおかずの一品として薬出すか…!?」苦戦の末にアレルギー症状が8割改善した実話【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
毎年訪れる“スギ花粉シーズン”。花粉によって、くしゃみや鼻づまり、目のかゆみなどに悩まされている人も多いのではないだろうか。そんなときに試してみたいアレルギー症状の治療法「舌下免疫療法」について、小学生の息子の治療体験をわかりやすく漫画にしたエェコ(@nakiri_aik)さんの「息子がアレルギーで舌下免疫療法をはじめた話」を紹介。あわせて、作者のエェコさんにも話を聞いた。
「スギ花粉症」や「ダニアレルギー性鼻炎」の根本改善が期待できる治療法として注目されている舌下免疫療法。アレルギーの原因となるアレルゲンを少量ずつ体内に取り入れていくことで、長期的な症状の緩和や体質改善を目指す治療法だ。
作者のエェコさんの息子さんも、この治療を継続している。開始のきっかけについて、「元々ハウスダストのアレルギーがあったので薬は飲んでいたのですが、その症状が酷くなってしまったので、より専門的な治療をはじめました」と明かす。
毎日の服薬が必要な治療だけに苦労もあるという。エェコさんは「とにかく自分から薬を飲まないので、親の声かけが必要で困ってます(現在進行形)」と打ち明けており、継続には家族の協力が欠かせないようだ。それでも効果は着実に現れているという。エェコさんは「徐々に効くお薬なので、最初は目立った変化はありませんでしたが、今では鼻と目の症状が8割くらい落ち着きました」と語る。
また、副作用もなく経過は順調だという。治療期間については「先生からは特に期限を言われていません。ですが感覚的にはもう少しかなと思っています」と教えてくれた。
毎日の積み重ねが結果につながっている舌下免疫療法。本作「息子がアレルギーで舌下免疫療法をはじめた話」では、治療の経過や家族の支えについて描かれている。治療を検討している人はもちろん、アレルギー症状に悩む人にもぜひ読んでもらいたい。
取材取材：エェコ(@nakiri_aik)
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