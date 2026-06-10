チーズガーデンの夏限定スイーツ♡黒糖フィナンシェと爽やかレモンが登場

チーズガーデンから、夏のティータイムを彩る期間限定スイーツが登場します。2026年6月24日（水）より発売される「黒糖フィナンシェ」は、沖縄県産黒糖のやさしい甘みと香ばしさが楽しめる新フレーバー。また、爽やかな味わいで人気の「御用邸レモンチーズケーキ」や「御用邸レモンチーズクッキー」も販売中です。手土産や夏ギフト、自分へのご褒美にもぴったりな季節限定スイーツをチェックしてみてください♡

夏限定の黒糖フィナンシェが登場

黒糖フィナンシェ

価格：2個入650円（税込）／6個入1,950円（税込）

チーズガーデンの人気焼菓子「フィナンシェ」に、夏限定フレーバー「黒糖フィナンシェ」が仲間入りします。

沖縄県産黒糖を使用し、焼き上げることで引き出された香ばしさとほのかな苦みが魅力。

アーモンドのコクとバターの豊かな風味が重なり、和と洋が絶妙に調和した味わいに仕上げられています。

さらに沖縄県産の塩を加えることで、黒糖のやさしい甘さを引き立てながら後味はすっきり。個包装なので、職場や友人へのプチギフトにもおすすめです。

販売期間：2026年6月24日（水）～8月下旬予定

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

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夏に楽しみたい爽やかレモンスイーツ

御用邸レモンチーズケーキ

6月10日（水）より販売中の「御用邸レモンチーズケーキ」と「御用邸レモンチーズクッキー」も見逃せません。

「御用邸レモンチーズケーキ」は、チーズのコクはそのままに、レモンピューレやレモン果汁の配合を見直し、より爽やかな香りと酸味を感じられる味わいへブラッシュアップ。

レモンの甘みやほのかな苦みまで楽しめる、夏にぴったりのベイクドチーズケーキです。

御用邸レモンチーズクッキー

一方の「御用邸レモンチーズクッキー」は、濃厚なパルメザンチーズを使用した生地にレモンペーストを合わせたサクサク食感のクッキー。

チーズのコクとレモンの爽やかな風味が絶妙なハーモニーを奏でます。

どちらも常温で持ち運びできるため、お中元や帰省の手土産としても活躍してくれそうです。

※店舗形態ごとに品揃えが異なる場合がございます。

この夏だけの特別な味わいを楽しんで

黒糖の豊かな風味を楽しめる新作フィナンシェに、爽やかなレモンスイーツ、そして人気のギフトセットまで、チーズガーデンの夏は魅力がたっぷり♡

季節限定だからこそ味わえる特別な美味しさは、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりです。

暑い季節にほっと心が和らぐスイーツとともに、素敵な夏時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。