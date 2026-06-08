「私には見せない顔がある…」不倫中の女性が感じやすい“疎外感”の正体
会っているときは優しい。一緒にいる時間も楽しい。それなのに、ふとした瞬間に「私は相手の人生の一部しか知らないんだ」と感じてしまう。不倫関係では、好きな気持ちが大きくなるほど、“自分が入れない世界”を意識しやすくなることがあります。
知らない時間の方が圧倒的に多い
仕事中の顔。家族と過ごしている時間。休日の過ごし方。相手にはたくさんの日常があるのに、自分が知っているのはその一部だけ。その事実に気づいたとき、言葉にしづらい寂しさを感じることがあります。
大事な出来事を後から知る
家族旅行の話。子どもの行事の話。親族との予定。自分が関わることのない出来事を聞くたびに、「相手には別の生活がある」という現実が見えてきます。その積み重ねが、疎外感につながることもあるでしょう。
“特別”なのに“中心”にはなれない
相手から「特別だ」と言われる。実際に大切にされていると感じる場面もある。それでも、生活の中心にいるのは自分ではない。この矛盾が、不倫関係特有の苦しさを生みやすくなります。
疎外感を抱くのは、相手を好きだからこそ。ただ、その気持ちが強くなるほど、見たくなかった現実も見えてきます。だからこそ大切なのは、“会っている時間”だけではなく、“会っていない時間の現実”にも目を向けることなのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼嬉しいのに、先が見えない。不倫相手との未来が苦しくなる瞬間