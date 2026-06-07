「ひどい…」子どもがいじめられてる？その様子を見ていた母親は／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
理恵は娘のナナとその友だちのユイの仲が気になっていました。ユイのキツい言動をママ友たちが悪く言っているのを聞いたり、また理恵自身もナナがユイに泣かされているのを目撃したりして、一方的にいじめられているのではないかと心配していました……。
以前のナナはうまく気持ちを伝えられずにすぐに手が出がちで、理恵もそのことで心を痛めていました。しかし、先生の話によると、ユイの影響でナナも少しずつ成長しているようです。娘のナナがユイに泣かされているのを見て以来モヤモヤしていた理恵でしたが、先生の話を聞いて少し心が晴れるのでした……。
著＝とげとげ。