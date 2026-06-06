「勇者vs魔王」なのに「恋」している!!剣を交えながら心が揺れる…いや早よ付き合え！と言いたくなる物語【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
世界をおびやかす魔王と、それを討とうとする勇者。宿敵同士が相まみえる最初で最後の決戦で、もしお互いが“ひとめぼれ”してしまったら――!?
矢尾いっちょ(@1203Yao)さんの創作漫画「恋する最終決戦」は、勇者と魔王のラストバトルという王道展開をラブコメとして描いた短編作品だ。戦う直前までの殺伐とした雰囲気はどこへやら、勇者は小学生男子のような強がりで照れ隠し、かたや魔王は「仲良くしてやってもいいけど!?」とツンデレムーブを見せる…。お似合いな二人と、仲間や魔王の側近による冷静なツッコミやサポートも含め、掛け合いが笑えるラブコメとなっている。
■「仲良くしてやってもいいけど!?」カリスマ魔王が揺れるツンデレぶり
作者の矢尾いっちょさんは現代を舞台にした作品を多く手がけてきた作家である。本作「恋する最終決戦」では、これまでの作風とは異なるファンタジー色の強い世界観を打ち出しており、その変化が読者に新鮮な印象を与えている。なかでも力を注いだのが魔王のデザインで、「魔王としてのカリスマ性が高いほど、恋する乙女とのギャップが際立つと思った」と語る。歴代キャラのなかでも特に時間をかけた存在で、「作品の顔として読者に褒めてもらえたのが本当にうれしかった」と振り返る。
キャラクター表現で意識しているのは、「行動に違和感をなくし、そのうえで一番魅力的に見える動きを選ぶこと」と話す矢尾さん。ラストで魔王が勇者の提案に素直にうなずく場面も、当初は意地を張った台詞を想定していたが、「もっと素直な反応でもいいかなと思って、思い切ってデフォルメにした」と明かしてくれた。
また本作は「勇者と魔王」という王道設定をあえて選んだ作品でもある。矢尾さんは「設定の目新しさに頼らず、キャラの魅力で勝負できるか試したかった」と話す。縛りを設けたことで掛け合いや動きに自身の"らしさ"を込めやすくなり、「漫画制作の基本に改めて向き合うきっかけになった」と手応えを感じたという。
さらに、勇者と魔王が剣を交えるアクションシーンは、矢尾さんにとって新たな挑戦だった。「上手く描ける自信はなかったけれど、思い切って挑戦した」と語り、普段の作風ではあまり扱わない動きのある表現に取り組んだことで新鮮な手応えを感じたようだ。今後はアクション表現にも幅を持たせ、作品づくりの可能性を広げていきたいという思いを語ってくれた。
取材協力：矢尾いっちょ(@1203Yao)
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