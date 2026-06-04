渋谷にハワイがやってきた!?コナズ珈琲の新ブランド「goodNess」がオープン！
「いちばん近いハワイ」をコンセプトに掲げるハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」の新ブランド「goodNess(グッドネス)」の1号店が「渋谷マークシティ」にオープンした。渋谷駅直結のハワイアンな空間でバラエティ豊かなフードやドリンクが味わえる。
【写真】「goodNess」は落ち着いた雰囲気のハワイアンダイニングレストラン
■「goodNess」のコンセプトは「ハワイのご馳走」
「コナズ珈琲」は全国に55店舗を展開するハワイアン カフェ・レストラン。その姉妹ブランドとして新しく誕生したのが「goodNess」。郊外に店舗を構える「コナズ珈琲」とは違い、渋谷駅直結という利便性の高い立地に誕生。モーニングからランチ、スイーツ、ディナー、アルコールと幅広いメニューを提供する。
店内は上質なウッド調で温かみのある空間。オープンキッチンでバーカウンターもあり、リゾート感のある落ち着いた雰囲気。随所にハワイらしいインテリアもあって、渋谷駅直結であることを忘れてしまいそうだ。
「ハワイのご馳走」というコンセプト通り、オープンからクローズまで時間帯ごとにハワイを感じられるメニューが登場する。まずはモーニング。コナズ珈琲で人気のパンケーキをモーニング仕様に仕立てた「goodNessベーコンエッグパンケーキ」(1540円)や、フレッシュなフルーツをたっぷりのせた「アサイー＆グレッグヨーグルトボウル」(1430円)が食べられる。モーニングメニューはすべてドリンク付きなのもうれしい。
ランチメニューは平日のみ提供される。ボリューム満点のハンバーガー「BEEFバーガー」(1430円)や「goodNess HAWAIIAN クラシックロコモコ」(1540円)は、コナズ珈琲の人気メニューをアレンジ。ジューシーで肉の旨味が感じられるハンバーグは食べ応えも十分。さらに、コナズ珈琲のフェアメニューで人気の「HAWAIIAN BEEFハーブPHO」(1320円)が「goodNess」ではグランドメニューとして登場する。
ディナーには、開店から終日提供されるアラカルトメニューとアルコールを合わせて楽しむのがおすすめ。マグロを使った「AHIグリル」(1485円)や「KIAWE Wood Grilled Steak ランプ」(150グラム3080円、300グラム6160円)、「goodNess ブラックガーリックシュリンプ」(1705円)、「goodNessガーリックシュリンプ」(1540円)など、シェアにぴったりのメニューが充実。
もちろんディナータイムでも、コナズ珈琲で不動の人気を誇る「ストロベリー＆バナナホイップパンケーキ」(1760円)のようなスイーツメニューも楽しめる。
「goodNess」の特徴のひとつがアルコールメニューの充実ぶり。ワインやビール、ウイスキーのほか、カクテルも豊富。開店時から1日中オーダー可能なので、食事と一緒に楽しんでも、カウンターでサクッと飲んでもよい。
南国らしくパイナップルを使った「パイナップル・テキーラ・ボウル」(3520円)や、パイナップルが原料で作られる「パウ マウイ ウォッカ」を使った「goodNess ガルフストリーム」(1210円)などのオリジナルカクテルは、ハワイアンフードとの相性も抜群だ。
郊外を中心に展開していた「コナズ珈琲」は、ハワイにいるような空間で、ゆっくり食事やスイーツを楽しむ場所だったが、「goodNess」は都心部の駅近というアクセスのよさから、日常の延長線上でハワイを感じる場所。朝食や仕事帰り、休日のショッピングやお出かけのついでに気軽に足を運んで、ハワイを感じてみよう。
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【写真】「goodNess」は落ち着いた雰囲気のハワイアンダイニングレストラン
■「goodNess」のコンセプトは「ハワイのご馳走」
「コナズ珈琲」は全国に55店舗を展開するハワイアン カフェ・レストラン。その姉妹ブランドとして新しく誕生したのが「goodNess」。郊外に店舗を構える「コナズ珈琲」とは違い、渋谷駅直結という利便性の高い立地に誕生。モーニングからランチ、スイーツ、ディナー、アルコールと幅広いメニューを提供する。
店内は上質なウッド調で温かみのある空間。オープンキッチンでバーカウンターもあり、リゾート感のある落ち着いた雰囲気。随所にハワイらしいインテリアもあって、渋谷駅直結であることを忘れてしまいそうだ。
「ハワイのご馳走」というコンセプト通り、オープンからクローズまで時間帯ごとにハワイを感じられるメニューが登場する。まずはモーニング。コナズ珈琲で人気のパンケーキをモーニング仕様に仕立てた「goodNessベーコンエッグパンケーキ」(1540円)や、フレッシュなフルーツをたっぷりのせた「アサイー＆グレッグヨーグルトボウル」(1430円)が食べられる。モーニングメニューはすべてドリンク付きなのもうれしい。
ランチメニューは平日のみ提供される。ボリューム満点のハンバーガー「BEEFバーガー」(1430円)や「goodNess HAWAIIAN クラシックロコモコ」(1540円)は、コナズ珈琲の人気メニューをアレンジ。ジューシーで肉の旨味が感じられるハンバーグは食べ応えも十分。さらに、コナズ珈琲のフェアメニューで人気の「HAWAIIAN BEEFハーブPHO」(1320円)が「goodNess」ではグランドメニューとして登場する。
ディナーには、開店から終日提供されるアラカルトメニューとアルコールを合わせて楽しむのがおすすめ。マグロを使った「AHIグリル」(1485円)や「KIAWE Wood Grilled Steak ランプ」(150グラム3080円、300グラム6160円)、「goodNess ブラックガーリックシュリンプ」(1705円)、「goodNessガーリックシュリンプ」(1540円)など、シェアにぴったりのメニューが充実。
もちろんディナータイムでも、コナズ珈琲で不動の人気を誇る「ストロベリー＆バナナホイップパンケーキ」(1760円)のようなスイーツメニューも楽しめる。
「goodNess」の特徴のひとつがアルコールメニューの充実ぶり。ワインやビール、ウイスキーのほか、カクテルも豊富。開店時から1日中オーダー可能なので、食事と一緒に楽しんでも、カウンターでサクッと飲んでもよい。
南国らしくパイナップルを使った「パイナップル・テキーラ・ボウル」(3520円)や、パイナップルが原料で作られる「パウ マウイ ウォッカ」を使った「goodNess ガルフストリーム」(1210円)などのオリジナルカクテルは、ハワイアンフードとの相性も抜群だ。
郊外を中心に展開していた「コナズ珈琲」は、ハワイにいるような空間で、ゆっくり食事やスイーツを楽しむ場所だったが、「goodNess」は都心部の駅近というアクセスのよさから、日常の延長線上でハワイを感じる場所。朝食や仕事帰り、休日のショッピングやお出かけのついでに気軽に足を運んで、ハワイを感じてみよう。
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