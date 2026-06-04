マクドナルド、サッカーW杯26開催記念“レジェンドのカップ付セット”登場
【モデルプレス＝2026/06/04】マクドナルドから、FIFAワールドカップ26の開催を記念し、ベッカムやロナウジーニョら豪華サッカーレジェンドのコレクタブルカップ付きの「FIFAワールドカップ26セット」が、6月17日から登場する。
【写真】デビッド・ベッカムら豪華レジェンド出演のCMも公開
マクドナルドは「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトに、FIFAワールドカップ26を盛り上げるためのさまざまな取り組みを展開。そのひとつとして、 コレクタブルカップのうち1つが付属する「FIFAワールドカップ26セット」が登場する。ラインナップは、デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ・ガウーショ、ティエリ・アンリ、ソン・フンミン、ラミン・ヤマル、そしてマクドナルドの認定レジェンドであるグリマスをモチーフにした6種類。また同セットとあわせて日本限定商品も展開。詳細は6月9日（火）に告知される予定だ。
さらに、世界的なサッカーレジェンドたちが出演する世界共通TVCMの日本版「ヒーロー予告編（30秒）」も、6月16日から日本全国（一部地域を除く）で放映開始となる。（modelpress編集部）
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◆FIFAワールドカップ26開催記念の特別なセット
マクドナルドは「ファンの皆さまと情熱を分かち合う」をコンセプトに、FIFAワールドカップ26を盛り上げるためのさまざまな取り組みを展開。そのひとつとして、 コレクタブルカップのうち1つが付属する「FIFAワールドカップ26セット」が登場する。ラインナップは、デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ・ガウーショ、ティエリ・アンリ、ソン・フンミン、ラミン・ヤマル、そしてマクドナルドの認定レジェンドであるグリマスをモチーフにした6種類。また同セットとあわせて日本限定商品も展開。詳細は6月9日（火）に告知される予定だ。
◆豪華レジェンドたちがTVCM出演
さらに、世界的なサッカーレジェンドたちが出演する世界共通TVCMの日本版「ヒーロー予告編（30秒）」も、6月16日から日本全国（一部地域を除く）で放映開始となる。（modelpress編集部）
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