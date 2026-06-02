新宿に史上最多29店舗参加のメロンフェアが上陸！日本一の産地・鉾田市産メロンを使った絶品スイーツが勢ぞろい
東京・新宿にある「ルミネ新宿」「ルミネエスト新宿」「ニュウマン新宿」「イイトルミネ新宿」の計4施設にて、2026年6月14日(日)まで「ほこたメロンフェア」が開催中だ。メロンの産出額日本一を誇る茨城県鉾田市から産地直送される「イバラキング(青肉)」と「クインシー(赤肉)」の2品種を贅沢に使用した期間限定メニューが、ルミネ史上最多となる29店舗に一斉に登場。パフェ、パンケーキ、パンナコッタ、スムージーなど、旬のメロンスイーツが新宿に勢ぞろいしている。気になる注目のメニューを紹介しよう！
【写真】どれもフォトジェニック！販売中のメロンスイーツを見る
■知っておきたい！鉾田市産メロン「イバラキング」と「クインシー」とは？
茨城県鉾田市は、メロンの産出額が全国で最も多い産地として知られている。太平洋に面した温暖な気候と水はけのよい肥沃な砂質土壌が、甘味と香り豊かなメロンを育むのだ。今回のフェアで使用される「イバラキング」は茨城県オリジナル品種で、さわやかな甘さと肉厚な口当たり、きめ細やかでジューシーな果肉が魅力。一方「クインシー」は美しいオレンジ色の果肉が特徴で、まろやかな甘味と滑らかな舌触りが楽しめる赤肉メロンだ。
■どれを食べる？フォトジェニックな鉾田メロンスイーツ4選
鉾田市が誇るメロン2品種を使用したメニューの中から、ビジュアル・味・希少性の三拍子がそろった注目メニューを4つピックアップ。どれも期間限定ならではの贅沢な仕立てで、旬の鉾田メロンをたっぷり堪能できる。
贅沢メロンパフェ(ドリンク付き)2000円 ／Ochobohan(ルミネエスト新宿 8階)
メロンピューレ・ミルクプリン・メロンムース・バニラアイスが何層にも重なる、まさに“ご褒美”パフェ。口に運ぶたびに異なる食感と甘味が広がる贅沢な味わいで、ドリンク付きなのもうれしい。1日5食の限定品につき、訪問は開店直後を狙うのがマスト！フェア期間中、「どうしても食べたい！」と思わせる一品だ。
鉾田メロンのイートンメス仕立て(ドリンク付き) 1500円 ／HAND BAKES(ルミネ新宿ルミネ2 3階)
「イートンメス」とはイギリス発祥の伝統デザートで、メレンゲやホイップ、フルーツを豪快に崩して混ぜながら食べるスタイルが特徴。今回は、芳醇なイバラキングを主役に、カスタード・ホイップ・スポンジ・アイスなどを重ねて仕上げている。ドリンク付きでこの価格はお得感抜群！ビジュアルも映え度満点で、注文したらSNSにアップしたくなること間違いなし。
ふわふわメロンパンケーキ 1980円／ The Original Pancake House(ルミネエスト新宿 7階)
アメリカ生まれの老舗パンケーキハウスならではのふわふわ食感に、旬の鉾田メロンが加わった特別バージョン。メロンのジューシーな果汁としゅわっと溶けるパンケーキが混ざり合い、口の中で最高のハーモニーを奏でる。テーブルに置いた瞬間から絵になる盛り具合と彩りで、写真を撮らずにはいられないはず！メロン好きもパンケーキ好きも、どちらも満足できる仕上がり。
ほこたメロンのパンナコッタ 1210円 ／PUPA(ニュウマン新宿 1階 高架下)
みずみずしいカットメロンの下に、塩ミルクアイスとなめらかなパンナコッタを忍ばせた、見た目も味も上品なデザート。白ワインジュレとメロンソースがメロンの甘味を引き立て、重くなりすぎない華やかな味わいに仕上がっている。新宿の高架下、ニュウマン新宿1階にあり、ショッピングの合間に立ち寄りやすいのもうれしいポイントだ。
今回紹介した4つのメニュー以外にも、「サラベス」(ルミネ新宿)のメロンパンケーキや「馬馬虎虎(マーマーフーフー)」(ルミネエスト新宿)の杏仁豆腐×メロンなど、フォトジェニックなメニューが盛りだくさん。期間中に何度か足を運んで、訪れるたびに違うメニューを制覇していくもよし、気になる店舗を1日ではしごするのもアリ。旬の鉾田メロンを使ったスイーツの数々を、この機会にとことん味わい尽くそう！
取材・文＝水島彩恵
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■知っておきたい！鉾田市産メロン「イバラキング」と「クインシー」とは？
茨城県鉾田市は、メロンの産出額が全国で最も多い産地として知られている。太平洋に面した温暖な気候と水はけのよい肥沃な砂質土壌が、甘味と香り豊かなメロンを育むのだ。今回のフェアで使用される「イバラキング」は茨城県オリジナル品種で、さわやかな甘さと肉厚な口当たり、きめ細やかでジューシーな果肉が魅力。一方「クインシー」は美しいオレンジ色の果肉が特徴で、まろやかな甘味と滑らかな舌触りが楽しめる赤肉メロンだ。
■どれを食べる？フォトジェニックな鉾田メロンスイーツ4選
鉾田市が誇るメロン2品種を使用したメニューの中から、ビジュアル・味・希少性の三拍子がそろった注目メニューを4つピックアップ。どれも期間限定ならではの贅沢な仕立てで、旬の鉾田メロンをたっぷり堪能できる。
贅沢メロンパフェ(ドリンク付き)2000円 ／Ochobohan(ルミネエスト新宿 8階)
メロンピューレ・ミルクプリン・メロンムース・バニラアイスが何層にも重なる、まさに“ご褒美”パフェ。口に運ぶたびに異なる食感と甘味が広がる贅沢な味わいで、ドリンク付きなのもうれしい。1日5食の限定品につき、訪問は開店直後を狙うのがマスト！フェア期間中、「どうしても食べたい！」と思わせる一品だ。
鉾田メロンのイートンメス仕立て(ドリンク付き) 1500円 ／HAND BAKES(ルミネ新宿ルミネ2 3階)
「イートンメス」とはイギリス発祥の伝統デザートで、メレンゲやホイップ、フルーツを豪快に崩して混ぜながら食べるスタイルが特徴。今回は、芳醇なイバラキングを主役に、カスタード・ホイップ・スポンジ・アイスなどを重ねて仕上げている。ドリンク付きでこの価格はお得感抜群！ビジュアルも映え度満点で、注文したらSNSにアップしたくなること間違いなし。
ふわふわメロンパンケーキ 1980円／ The Original Pancake House(ルミネエスト新宿 7階)
アメリカ生まれの老舗パンケーキハウスならではのふわふわ食感に、旬の鉾田メロンが加わった特別バージョン。メロンのジューシーな果汁としゅわっと溶けるパンケーキが混ざり合い、口の中で最高のハーモニーを奏でる。テーブルに置いた瞬間から絵になる盛り具合と彩りで、写真を撮らずにはいられないはず！メロン好きもパンケーキ好きも、どちらも満足できる仕上がり。
ほこたメロンのパンナコッタ 1210円 ／PUPA(ニュウマン新宿 1階 高架下)
みずみずしいカットメロンの下に、塩ミルクアイスとなめらかなパンナコッタを忍ばせた、見た目も味も上品なデザート。白ワインジュレとメロンソースがメロンの甘味を引き立て、重くなりすぎない華やかな味わいに仕上がっている。新宿の高架下、ニュウマン新宿1階にあり、ショッピングの合間に立ち寄りやすいのもうれしいポイントだ。
今回紹介した4つのメニュー以外にも、「サラベス」(ルミネ新宿)のメロンパンケーキや「馬馬虎虎(マーマーフーフー)」(ルミネエスト新宿)の杏仁豆腐×メロンなど、フォトジェニックなメニューが盛りだくさん。期間中に何度か足を運んで、訪れるたびに違うメニューを制覇していくもよし、気になる店舗を1日ではしごするのもアリ。旬の鉾田メロンを使ったスイーツの数々を、この機会にとことん味わい尽くそう！
取材・文＝水島彩恵
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