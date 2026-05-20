Celvoke×STAR WARS限定コレクション登場♡銀河を纏うモードメイク

トータルビューティーブランド「Celvoke（セルヴォーク）」から、世界中で愛され続ける「STAR WARS（スター・ウォーズ）」との限定コレクションが2026年7月17日（金）より登場します♡銀河の壮大な世界観を落とし込んだカラーや限定パッケージは、思わずコレクションしたくなる特別感たっぷり。人気アイテムに加え、新作ハイライターやフレグランスミストもラインアップし、“美のフォース”を呼び覚ますようなモードなメイク体験を叶えます。

銀河を感じる限定パッケージに注目

今回のコレクションでは、70年代当時のレトロな「STAR WARS」ロゴを採用した特別デザインが魅力。漆黒のボディに繊細なパールを散りばめ、静かな奥行きと神秘的な銀河の輝きを表現しています。

さらに化粧箱には印象的なキャラクターアートを施し、映画の高揚感を呼び起こす仕様に。

Celvokeらしい洗練されたモード感と、「STAR WARS」の壮大な世界観が融合した、限定コレクションならではのデザインです。

予約開始日は2026年7月1日（水）、全国発売日は2026年7月17日（金）。Celvoke公式オンラインストアでは、予約・発売ともに10:00よりスタートします。

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アイパレット＆ルージュで物語を纏う

注目アイテムの「セルヴォーク エクスプレッシヴ アイズ EX07 Twin Sunset（ツインサンセット）」は、限定1種9,350円（税込）。

ルーク・スカイウォーカーの故郷“タトゥイーン”から着想を得たアイパレットで、サンドカラーや夕陽をイメージしたカラーが印象的です。

軽やかなテクスチャーとギャラクティックなシルバーパールが、エモーショナルなまなざしを演出します。

さらに、「セルヴォーク ルージュ オー ミューテッドグロウ」は限定2色で各4,620円（税込）。

EX07 Starlight Princess（スターライトプリンセス）



EX08 Signal of Hope（シグナルオブホープ）

レイア姫をイメージしたカラーで、しなやかな強さと優しさを感じる口元に。オイルとワックスの薄膜が唇に密着し、自然なツヤと湿度感を与えてくれます。

新作ハイライター＆フレグランスも登場

「セルヴォーク フォース オブ ギャラクシー EX01 Stardust Veil（スターダストヴェール）」は、限定1種4,950円（税込）。

レイア姫の気品ある強さと可憐さをイメージしたハイライターで、透明感のある輝きとほんのりピンクの血色感が頬に宿ります。マーブル模様と星屑のようなパッケージもロマンティック♡

また、「セルヴォーク フレグランス ミスト EX01 Beyond the Galaxy（ビヨンドザギャラクシー）」も限定1種4,950円（税込）で登場。

バジルやグレープフルーツの爽やかな香りから、リリーやヴァイオレットのセンシュアルな香りへ変化し、ラストはシダーウッドやムスクが余韻を残します。

ジェンダーレスに使えるクリーンな香りで、ギフトにもおすすめです。

© & ™ Lucasfilm Ltd.

まとめ

CelvokeとSTAR WARSが織りなす限定コレクションは、映画の世界観を感じながらモードなメイクを楽しめる特別なラインアップ♡

アイシャドウやルージュはもちろん、ハイライターやフレグランスまで、銀河のきらめきを感じるアイテムが揃います。数量限定なので、気になる方は予約開始日をぜひチェックしてみてくださいね。