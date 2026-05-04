ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東京・練馬で30.1℃ 関東地方で今年初の「真夏日」に 【速報】東京・練馬で30.1℃ 関東地方で今年初の「真夏日」に 【速報】東京・練馬で30.1℃ 関東地方で今年初の「真夏日」に 2026年5月4日 12時9分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 関東地方で今年はじめて30度を超える「真夏日」を記録しました。東京・練馬で11時50分過ぎに30.1度となりました。このほか、埼玉県の熊谷や秩父、群馬県の前橋でも最高気温30度が予想されています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた 関連情報（BiZ PAGE＋） 大学, 床暖房, 横浜, 住宅, 老人ホーム, 世田谷区, 墓, 商店街, 介護, 介護タクシー