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関東地方で今年はじめて30度を超える「真夏日」を記録しました。

東京・練馬で11時50分過ぎに30.1度となりました。

このほか、埼玉県の熊谷や秩父、群馬県の前橋でも最高気温30度が予想されています。