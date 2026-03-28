ナ・リーグ西地区のドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に5－4で快勝。

新戦力のカイル・タッカー外野手が決勝適時打を放ち、最終回は守護神エドウィン・ディアス投手が無失点の好投。新戦力の活躍で開幕2連勝を飾った。

■もはや隙なし、3連覇へ連勝発進

試合はドジャース2点ビハインドの3回裏、アレックス・フリーランド内野手のソロ本塁打を皮切りに、ムーキー・ベッツ内野手の3ランで逆転。4－4の同点で迎えた8回裏には、無死二塁の好機で大谷翔平投手が一、二塁間へ進塁打を放って得点機を演出。タッカーの右前適時打で勝ち越した。

最終回には新守護神のディアスが登板。先頭のカルロス・サンタナ内野手を空振り三振に仕留めると、四球で走者を背負いながらも後続を切って無失点の好投。移籍後初セーブでチームの連勝に貢献した。

今季ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、新戦力の躍動で5－4で勝利。課題だったブルペンに厚みが増し、開幕2連勝を飾った。「1番DH」で出場した大谷は、3打数無安打1四球と快音は聞かれず。明日以降の今季初アーチにも期待がかかる。



