羊文学の楽曲「ランナー」が、NTT西日本の新TVCM『愛される未来へつなげよう』篇のタイアップソングに起用された。

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NTT西日本は、新たなコーポレートスローガン『愛される未来へつなげよう。』を制定。その世界観を表現した同社初となる全編オリジナルアニメーションTVCMを、3月28日より放映開始する。本CMは、家族や地域の人々が一人の高校生を応援する姿を描いた物語となっており、自動運転EVバスやロボット、IOWNによる空間伝送など、先進技術が暮らしに溶け込み、人の想いを支える様子が表現されている。

タイアップソングに起用された楽曲「ランナー」は、昨年10月8日にリリースされた5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』に収録されている一曲。技術とアイデアで“愛される未来”へとつないでいきたいというCMの世界観を彩っている。

なお羊文学は、9月より国立代々木競技場 第一体育館での2デイズを含む、バンド初の全国ホールツアー『羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”』を開催。3月29日には47都道府県66館で日本武道館公演のライブフィルムが上映開始され、4月1日には同公演の映像作品（Blu-ray）をリリースする。

（文＝リアルサウンド編集部）