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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「ガチガチ猫背の方へ、悩みを全て解決する背中剥がしマッサージをどうぞ」と題した動画を公開しました。この動画では、猫背や肩こり、日々の疲れといった悩みを解消するため、座ったまま行えるマッサージとストレッチのプログラムを紹介しています。



プログラムは、硬くなりがちな上腕の筋肉をほぐすマッサージから始まります。のが氏は、手をよく使うことで硬くなるこの部位をほぐすと、腕が軽くなり肩まで動かしやすくなる感覚があると説明しています。続いて、手の甲のマッサージに移ります。一見すると手と首や肩は無関係に思えますが、手を動かす際に使う筋肉は肩甲骨の周りまで繋がっているため、このマッサージが重要であると解説しています。



さらに、脇の下からあばら骨にかけて付いている「前鋸筋」や、胸の「大胸筋」をほぐす動きも紹介。のが氏によると、これらの筋肉が硬くなると肩を前に引っ張る力が強くなるため、しっかりほぐすことで胸が開きやすくなる効果が期待できるとのことです。プログラム後半では、二の腕のストレッチや、肩甲骨を意識して動かすエクササイズが中心となり、背骨の柔軟性を高め、美しい姿勢へと導きます。



今回紹介されたプログラムは、特別な器具も必要なく、すべて座ったまま行えるため、仕事や勉強の合間にも手軽に取り入れられます。日々の疲れや体の凝りが気になる方は、このマッサージとストレッチを習慣にしてみてはいかがでしょうか。