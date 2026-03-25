4月28日により放送される中島健人主演NHKドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』の追加キャストと主題歌が発表された。

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本作は、町田そのこの同名小説を原作としたハートフルでミステリアスなヒューマンコメディー。舞台は、九州に展開するコンビニチェーン「テンダネス」の門司港こがね村店。主人公は、勤勉なうえに老若男女をとりこにする魔性のフェロモンをだだ漏れさせている店長・志波三彦（中島健人）だ。レジ前がアイドルのコンサート会場のようにファンで溢れるほどの人気ぶりだが、そんな「フェロモン店長（ミツ）」と、ボサボサ無精ひげで野性味あふれる謎の男「ワイルド野郎（ツギ）」が、実は兄弟（？）という秘密を抱えながら、コンビニを訪れる訳アリな客や店員の悩みを解決していく。

中島がフェロモン店長・ミツを演じるほか、田中麗奈、鈴木福、曽田陵介、光石研、馬場徹、齋藤潤、中原丈雄、萬田久子、柄本明、舘ひろしの出演が発表されていた。

今回、新たな出演者として、嵐莉菜、石川恋、仲島有彩、泉澤祐希、どくさいスイッチ企画、ジョージアナ・ジェッテ、田中偉登、松金よね子、大島蓉子、街田しおんの出演が発表された。

嵐が演じるのは、志波五兄弟の末っ子で三彦の妹である志波樹恵琉。その美貌に誰もが振り返る天下無敵の美少女で、将来の不安から兄に相談のため度々門司港にやって来る。石川は、なんでも野郎・ツギの過去を知る謎の女・神崎華役、仲島は三彦の初恋の相手である塚原美幌役を務める。

泉澤は、希が丘学習塾の国語教師で、毎日出勤前にテンダネスで遅めの昼食をとる桐山良郎役に決定。また、テンダネス門司港こがね村店のアルバイトとして、福岡市出身のフリーターで売れないバンドマンの奥野真也役をどくさいスイッチ企画、フィリピン出身の留学生・アンジェラ・サントス役をジョージアナ・ジェッテ、北九州体育大の2年生・野宮祐樹役を田中がそれぞれ演じる。

さらに、志波三彦ファンクラブの会員として、川島佳子役を松金、佐久間由宇子役を大島、大塚純子役を街田が演じる。

あわせて、本作の主題歌が藤井フミヤの「ココロ」に決定。藤井は「人は誰かと出会う事で心と心が繋がり世界が広がる。世界中の人たちが笑って踊ってる場面を想像して作った明るくポジティブなロックンロールです」とコメントを寄せている。

コメント●藤井フミヤ（主題歌）人は誰かと出会う事で心と心が繋がり世界が広がる。世界中の人たちが笑って踊ってる場面を想像して作った明るくポジティブなロックンロールです。

●中島健人（志波三彦役）人が生きる中で向き合うべきものは人の“ココロ”だと思います。コンビニ店長を演じる僕にとっても日々お店にいらっしゃるお客様に対してお芝居を通して“ココロ”に向き合ってます。かつて歌番組で「TRUE LOVE」を藤井フミヤさんとコラボさせていただいた時に改めてフミヤさんから音楽の“ココロ”を教えてもらった気がします。そんな偉大なアーティストにオファーをかけてくれたドラマチームに感謝ですし素敵な楽曲を仕上げていただいたフミヤさんに“ココロ”から感謝しております。

●R・O・N（音楽）素敵な作品に参加することが出来、非常に光栄です。多岐に渡るジャンルのサウンドを用い、引き出しをひっくり返しながらの作曲は、とても刺激的でエキサイティングな作業でした。様々な人間模様や心の動きをカラフルな楽曲たちで彩ることで、作品をより盛り上げていけたらと思います。

●川田瑠夏（音楽）とても素敵な作品に参加させていただくことが出来て大変嬉しく、光栄です。音楽をR・O・Nさんと二人で担当させていただいておりますが、本当に多ジャンルに渡る曲たちになったと思います。作品を掘り下げながらの制作はとてもクリエイティブで楽しい作業でした。門司港テンダネスの世界を音楽が楽しく彩れておりますよう願っています。

●山本敏彦（制作統括）「コンビニ兄弟」の主題歌に藤井フミヤさんが決定しました。フミヤさん作詞の歌詞を読んだとき、一瞬でドラマの世界観とシンクロしました。曲は、チェッカーズ時代をほうふつさせるノリノリのロックンロールです。4月28日からはフミヤさんの歌声で心地よい火曜日の夜をお過ごしください！ドラマ劇中音楽は、R・O・Nさんと川田瑠夏さんがタッグを組んで担当していただきます。二人の個性がドラマの情感を爆上げしてくれます。そして、この度、新たな出演者の皆さんを発表いたしました。オーディションを重ね、これ以上ないキャスティングが実現したと自負しています。そして、信頼できるベテラン俳優陣の皆さんにも参加していただき、個性豊かなキャラクターたちが臨場感豊かに活躍します。新たな仲間を迎え、座長の中島健人さんとともに、最高のエンターテイメント作品の制作を目指します。どうぞ、ご期待ください！

（文＝リアルサウンド編集部）