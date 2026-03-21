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保育園入園、その準備は間違っているかも？12人産んだ助産師が語る「やらなくていいこと」と「絶対すべきこと」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で「保育園入園前の準備ポイントずれてない？」と題した動画を公開した。多くの保護者が悩む入園準備について、離乳食の進め方や生活リズムの調整は「やらなくていい」とし、仕事と育児を両立するために「絶対に準備しておくべきこと」を解説している。



動画でHISAKOさんはまず、保育園で離乳食を進めるには、アレルギーの有無を確認するために家庭で一度はその食材を試しておく必要があると説明。しかし、仕事復帰を控える多忙な保護者にとって、多くの食材を試すのは負担が大きい。これに対し、氏は「たくさんの量をしっかり食べれるっていう状態を園が求めてるわけではない」と述べ、アレルギー確認が目的なので「ペロッとでも舐めたらOK」だとアドバイスした。



また、生活リズムの確立やトイレトレーニングといった準備についても「あまりやる意味ない」と断言。仕事が始まれば、必要に迫られて自然と朝型の生活になるため、育休中に無理に整える必要はないという。トイレトレーニングも、園でお友達がやっているのを見て子ども自身が意欲を持つことが多く、環境が大きく影響するとした。



そして、HISAKOさんが最も重要な準備として挙げたのが、「子どもは病気するものや」という心構えと、そのための具体的な対策だ。保育園は「雑菌の巣」であり、入園後1～2年は頻繁に体調を崩すのは当たり前だという。そのため、子どもが熱を出した際に誰がお迎えに行くのか、夫婦でどう連携するか、病児保育やファミリーサポート制度などの外部サービスを事前に調べて登録しておくといった「具体的な準備」こそが、仕事と育児を両立させる上で不可欠だと力説した。



子どもが頻繁に病気になるのは、免疫力をつけ、成長していく過程そのものである。入園を前に不安を感じる保護者にとって、心の負担を軽くし、現実的な備えに目を向けるきっかけとなるだろう。