【GRAPHT Compact-Mic XLR Streamer Edition】 3月27日 発売予定 価格：14,960円

MSYは、超小型コンデンサーマイク「GRAPHT Compact-Mic XLR Streamer Edition」を3月27日に発売する。価格は14,960円。

本商品は、ゲーマーやストリーマーのデスク環境に特化したコンデンサーマイク。約60mmの超小型ボディに、日本の音響コンデンサ専業メーカー・プリモの10mmエレクトレットコンデンサーマイクを搭載しており、ハイパーカーディオイド（鋭指向性）による強力なノイズ遮音、XLRバランス接続による高品質な音声伝達を両立している。

また、ロープロファイルマイクアームとの組み合わせを前提に設計しており、マイクが画面に被らずゲームに没入できるほか、ワイプやトラッキングを妨げず映したい映像を届けることができる。加えて、ケーブル一体構造でオーディオインターフェースに接続するだけで簡単にセットアップできる。

カラーはブラックとホワイトの2種類。GRAPHT公式ECサイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」や全国の家電量販店、PC専門店で販売されるほか、「GRAPHT OFFICIAL STORE」とAmazonでは「GRAPHT Compact-Mic XLR Streamer Edition」とマイクアームのセット販売も行なわれる。

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