【特別展示企画「Beyond the Screen：5つの世界のデスク展」】 3月20日より実施 会場： Kアリーナ横浜 5階 特設ブース

Hamee（ハミィ）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、特別展示企画「Beyond the Screen：5つの世界のデスク展」を3月20日よりKアリーナ横浜 5階の特設ブースにて実施する。

同社は、同日よりKアリーナ横浜にて開催される、STPR主催の大型ライブイベント「STPR Family Festival!! 2026(通称：すとふぇす)」に公式スポンサーとして協賛。「Beyond the Screen：5つの世界のデスク展」では、Pixioの製品とSTPR Familyの5つのグループである、「すとぷり」、「騎士X - Knight X -」、「AMPTAKxCOLORS」、「めておら - Meteorites -」、「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」それぞれの世界観をルームコーディネートとして落とし込んだ特別展示が行なわれる。

また、Pixio公式X（旧：Twitter）では「STPR Family Festival!! 2026」への協賛・出展を記念したプレゼントキャンペーンが実施される。本キャンペーンは、展示会への来場の有無にかかわらず参加できる。キャンペーンの詳細は、3月20日にPixio公式X（旧：Twitter）から告知される。

「Beyond the Screen：5つの世界のデスク展」概要

「あのキラキラを、わたしの部屋でも。」をコンセプトに、STPR Familyの5つのグループそれぞれの世界観を活かしたコンセプトルームを設置。

Pixioの高性能ゲーミングモニターが彩る、各グループのこだわりが詰まった「デスク環境」を再現し、いつもは画面（スクリーン）の向こう側にある彼らの輝きを間近で感じられるような、没入感のある展示を楽しめる。

展示の見どころを紹介

5グループのコンセプトルーム

各グループのイメージや活動スタイルに合わせたルームコーディネートを提案。ファンが楽しめる要素が細部に詰め込まれている。

限定冊子の配布

会場では、各ルームのコンセプトやこだわりのポイントを解説した特製冊子が配布される予定。

特製冊子内の1ページ

Pixio商品ラインナップの展示

ゲーミングとしての性能を持ちつつ、推しがいる空間にも馴染む豊富なカラーバリエーションとスタイリッシュなフォルムが特長のPixio製品の多様な活用方法を見ることができる。

開催日程と場所

会場： Kアリーナ横浜 5階 特設ブース

開催日程

「STPR Family Festival!! 2026」のスケジュールに合わせ、以下の日程で開催される。

AMPTAKxCOLORS ワンマンライブ「AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％」

3月20日(金・祝) 12時～13時30分

3月21日(土) 12時～13時30分

□公式サイト

めておら - Meteorites -ワンマンライブ「Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-」

3月22日(日) 14時30分～16時

3月23日(月) 16時30分～18時

□公式サイト

STPR Family Thanks Party ハイタッチ会＆握手会 in Kアリーナ横浜

3月25日(水) 9時～閉場まで

3月26日(木) 9時～閉場まで

□公式サイト

STPR Family Festival!! Kアリーナ横浜公演

3月28日(土) 16時～17時30分

3月29日(日) 11時30分～13時

□公式サイト

※直後に公演が開催される日は、公演開始時間より早く観覧待機列への整列を締め切らせていただく場合がございます。予めご了承ください。

観覧方法について

観覧希望者は、運営スタッフの誘導に従い、所定の待機列に並ぶ。整理券の配布は予定されていないため、先着順での観覧となる。