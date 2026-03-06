アストロズ・今井達也（27）が日本時間6日、マーリンズ戦に登板。オープン戦2試合目のマウンドは2回30球を投げ、1安打無失点、3奪三振、1四球だった。

今井は立ち上がりに、いきなりメジャーの洗礼を浴びた。初回、先頭エドワーズに対して走者がいない場面で投球動作に入るまで15秒を超え、ピッチクロック（PC）違反を取られた。PCへの対応の遅れが露呈したものの、これに動じることなく、エドワーズを右飛。続くモレルには左前打され、二盗を許したが、3、4番を連続三振に斬った。

この日の今井は最速96.5マイル（約155キロ）の直球主体の投球で相手打線を封じた。二回は5番ポーリーを変化球で三振に仕留め、一回から主軸を3者連続三振。四球と盗塁で得点圏に走者を背負うも後続を打ち取り、予定の2イニングを投げ切った。

試合後の今井は「2イニングで（三振を）3つ取れ、そこは良かった」と振り返ったが、「真っすぐを投げる時に抜けそうだなという怖さがまだ若干ある。慣れるしかない」とメジャー公式球への対応を課題に挙げた。

日本ではWBCの話題で持ち切りだが、現在侍Jの周辺では「中日・郄橋宏斗が来オフにもドジャース入りする」という憶測が飛び交っている。さる2月28日、バンテリンドームナゴヤには、ドジャースの副社長、スカウト責任者らが訪れた。そんな彼らと試合中に話し込む日本人がいて…。いったい何が起きていたのか。

