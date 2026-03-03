YU-DAI、RANJU、KOO、SHOU、RIONの若手俳優5名からなるダンス＆ボーカルグループ GRIPHAGE（読み：グリファージュ）が、グループの始動を発表。5月5日にデビューシングル『Vida mia』をリリースする。

グループ名は『Griphone × Grip × Age』を掛け合わせ、グリフォンのように伝説に向かって羽ばたき、時代を掴み取っていくという意味が込められている。

また、デビューシングル『Vida mia』の表題曲含む収録曲はCUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか」で作詞作曲を務めた早川博隆が楽曲プロデュースを担当する。

シングルリリースに先立ち、表題曲「Vida mia（1Half ver.）」MVが公開。同映像は、GRIPHAGEの世界観を体感できる楽曲と映像に仕上がっている。

さらに、本日3月3日22時より公式YouTubeにて生配信を予定。加えて、3月20日よりリリースイベントを開始する。イベントの詳細や今後の活動情報は、新たに開設されたYouTubeや各SNS、ファンクラブにて追って公開される予定だ。

＜GRIPHAGE コメント＞

■YU-DAI

この度、GRIPHAGEとしてデビューさせて頂くことになりました。僕の夢であるメジャーデビューができる事とても嬉しく思っています。このメンバーで高めあい、たくさんのステージに立ち、これから出会うみんなと最高の景色を見れるように、今まで支えてくださった周りの方への感謝をしながら活動をしていきます。応援よろしくお願いします。

■RANJU

この度、GRIPHAGEとしてデビューさせて頂くことになりました。夢だったメジャーデビューを素敵な環境や支えてくださった皆様のお陰で、このメンバーと叶えられたこと、本当にありがたく思います。周りの方への感謝や今の気持ちを忘れず、グループ活動と役者、どちらも全力で取り組むので、応援よろしくお願いいたします。

■KOO

この度、GRIPHAGEとしてデビューさせて頂くことになりました。KOOです。素敵な仲間と、周りの方々、そして支えてくださるファンの皆様に囲まれてデビューできる事、本当に感謝です。いつまでも変わらずみんなで大きな空を飛び続けられるような存在で居たいと思ってますので、これからも応援をよろしくお願いします。

■SHOU

この度、GRIPHAGEとしてデビューさせて頂くことになりました。ここまで来られたのは、支えてくれた皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。今がゴールだと思わずに、ここからが本当のスタートだと思って、全力で走り抜けていきます。そして、今まで誰も見たことの無いような景色をみんなで掴みに行きましょう。これからも変わらぬ応援をよろしくお願いします。

■RION

この度、GRIPHAGEとしてデビューさせて頂くことになりました。僕にとって大切な歌を続けることができてとても幸せです。ここまで来ることができたのはどんな時でも支えてくださったみなさんのおかげです。みなさんに感謝しながら一歩一歩踏み締めて進んでいきます。一緒に素敵な思い出を作りましょう。応援よろしくお願いいたします。

（文＝リアルサウンド編集部）