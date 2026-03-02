かわいい猫ちゃん集合！鉢にスッポリ、逆さに穴にハマる、お手本のような寝落ち…貴重な瞬間大放出
2月22日（土）「猫の日」に「ＢＳキャッ東」（ＢＳテレ東がこの日だけ改名）で放送した「今夜決定！かわいいニャングランプリ〜ＢＳテレ東×CREA コラボ〜」から、猫ちゃんたちのかわいい姿を公開！
【動画】鉢にスッポリはまる猫ちゃん、寝落ちする赤ちゃん猫などかわいい姿を
雑誌『CREA』と『CREA WEB』の人気企画「かわいいニャングランプリ」とのコラボ番組。募集した写真や動画を、部門ごとに猫大好きタレントやCREA編集部員などが厳正に審査し、番組で各部門のNo.1を発表しました。番組MCの中尾明慶、前田敦子、ゲストの小林幸子、はいだしょうこ、都留拓也（ラパルフェ）、脊山麻理子も、愛猫とご家族とのエピソードを！
ナゼそんな所に！？思わぬ場所にスッポリはまっちゃった猫ちゃんを紹介。
・エントリーNo.1 ちゅちゅ（当時3ヵ月）
ベッドで飼い主さんを待っている、まるで人間のようなちゅちゅちゃん。子猫時代からのお気に入りスッポリスペースがあるそうで…
なんと！セーターの袖の部分にスッポリ！ここが温かくて最高ニャのよ〜♪
・エントリーNo.2 サスケ（4歳）
飼い主さんのスーツケースに興味津々なサスケくん。中が気になるようで、ファスナーをガリガリ。すると…
スーツケースが空き、器用に中にスッポリ入り込んでしまいました。残ったしっぽもしっかり収納して「ニャン法・隠れ身の術」完了。しばらくすると中から出てきて、颯爽と去っていったサスケでした。
・エントリーNo.3 うな（3歳）
大きな鉢に興味津々のうなちゃんは…
鉢の中にスッポリ入ってご満悦。なぜ鉢に入るのか？そこに鉢があるからニャ♪「猫は液体」は本当だった！？
・エントリーNo.4 おこげ（2歳）
喉のゴロゴロ鳴らす甘えん坊のおこげちゃんは、ベビーカーにスッポリ！
乗り心地がいいのか、しょっちゅうスッポリはまっているお気に入りの場所だそう。早くお出かけ連れてってニャ〜♪
・エントリーNo.5 ルビー（14歳）
14歳のルビーちゃんは、人間でいうと72歳のおばあちゃん猫ですが、年齢を感じさせないダイナミックさが自慢。
病院では、診察台からキャリーケースにジャンプしてスッポリ！よっぽど病院が嫌だったのかニャ？
・エントリーNo.6 モナ（7歳）
とにかく寝るのが大好きなモナちゃんは、子猫時代に驚きの場所にスッポリ。
なんと飼い主さんの脱ぎかけのズボンの中！飼い主さんが用を足そうとズボンを下ろした瞬間にダイブ。気に入ったのか、そのままズボンの中で眠ってしまったそう。
なかなか撮れない貴重な姿。奇跡の瞬間を捉えた動画＆写真を大公開！
・エントリーNo.1 ひじき（4歳）
元気いっぱいな黒猫の女の子ひじきちゃんは、キャットタワーの穴に逆さにハマってしまい大ピンチ！…かと思いきや、これはひじきちゃんの得意技「逆さ遊び」。普段から逆さにハマって見せては「どうスゴイでしょう」とゴキゲンになっているそう。
・エントリーNo.2 ふう（7歳） しまねこ（6歳）
仲良しのふうちゃんとしまねこちゃんが、窓辺にたたずむ写真。よ〜く見ると、しっぽがハートの形に。2匹の愛情の表れなのか、心温まる奇跡の1枚です。
・エントリーNo.3 チャッキー（10歳）
普段はツンデレのチャッキーちゃんの奇跡の1枚は、一体どうなってるの？と心配になってしまうような体の曲がり具合。この状態ですやすや眠る、奇跡の寝相でした。
・エントリーNo.4 クー太（生後3〜4週間）
動画撮影の数日前に保護したばかりの生後1か月に満たない赤ちゃんクー太くん。ナーナーとかわいく鳴いた直後にカクン。絵にかいたような寝落ちを見せてくれました。
・エントリーNo.5 シュガレット（当時5か月）
優雅な毛並みのシュガレットくんは、ピアノを弾くようにクッションベッドを前足でフミフミ。まるで演奏会！天才ピアニャスト誕生の瞬間でした。
この他、「すやすや部門」では、白鳥のような優雅さで眠る猫ちゃんやハグして眠る兄弟猫ちゃん、「おもしろ猫部門」ではヤンチャ猫ちゃんが嫌いなドライヤーに強烈パンチ、「甘えん坊部門」では勉強中のお兄ちゃんにかまって攻撃を仕掛ける猫ちゃん、「美猫部門」では
ハリウッド女優並みの存在感を放つ猫ちゃん、「オンリーワン部門」では輪くぐり、お手、お座りなどの技をこなす芸達者な猫ちゃん…などかわいく個性あふれる猫ちゃんたちがエントリー。
各部門の1位に輝いたのは？ 猫ちゃんのかわいい映像＆写真、そして審査の結果は「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！
また、「CREA WEB」でも結果を公開中です！
【スッポリハマちゃった部門】エントリー猫
【奇跡の瞬間部門】エントリー猫紹介
