Snow Manの新曲「オドロウゼ！」のMVが2月23日に公開された。佐久間大介がMV撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開している。

「オドロウゼ！」は、佐久間が主演を務める映画『スペシャルズ』の主題歌。25日の投稿では、MVの衣装が“ネクタイ”をテーマにしており、「ジャージの上に4本のネクタイをつけて新しいオシャレに挑戦しました 」と紹介。

続けて、26日には「この衣装は #映画スペシャルズ のポスターに写ってる衣装をイメージして白にしました！！そこにギラギラなイメージの豹柄のシャツとギラギラネックレス！！！とてもかわいい (^^) 」とダンスシーンで映画『サタデー・ナイト・フィーバー』をイメージさせるポーズやフラフープをしながら笑顔の姿など、数々のオフショットをアップしている。

また、深澤辰哉はDJシーンを、渡辺翔太はボーダーにビビッドなイエローのパンツを着こなす姿を、阿部亮平はダブルピースを決めるショットなどを写したオフショットをそれぞれ投稿している。

（文＝リアルサウンド編集部）