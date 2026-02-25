¥Û¥ó¥À¥Öー¥¹¤Ï¡ÈCB¡É¿ä¤·¡ª CB1000GT¤äE-¥¯¥é¥Ã¥ÁÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ë¤«¤â!?¡Ú¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー2026¡Û
¥Û¥ó¥À¥Öー¥¹¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï¡ÖNext Stage¡×
¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー2026 ¥Û¥ó¥À ¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¡£¡ÖNext Stage¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥íー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCB¡×¤Î¡Ö¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¡×¤ò¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤À¤Âå¤ËÂÎ´¶¤µ¤»¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î¥Û¥ó¥À¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤äºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¼´¤Ë¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤ò½ÐÅ¸¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¼ç¤Ê½ÐÅ¸¼ÖÎ¾¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë
¥Û¥ó¥ÀWN7¡ÃHonda WN7
¥Û¥ó¥ÀWN7¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë
¥Û¥ó¥À½é¤ÎFUN¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅÅÆ°¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡£
V3R 900 E-¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡ÃV3R 900 E-Compressor Prototype
V3R 900 E-¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µー ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë
ÅÅ»ÒÀ©¸æ²áµëµ¡ÉÕ¤V·¿3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡£
CBR400R E-¥¯¥é¥Ã¥Á ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÃCBR400R E-Clutch Concept
CBR400R E-¥¯¥é¥Ã¥Á ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë
399cc¿åÎä4¥¹¥È¥íー¥¯Ä¾Îó2µ¤ÅûDOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥íー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¡ÖCBR400R¡×¤Ë¡¢¥é¥¤¥Àー¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¥ì¥ÐーÁàºî¤Ê¤·¤Ç¥¹¥àー¥º¤ÊÈ¯¿Ê¡¦ÊÑÂ®¡¦Ää»ß¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¡Ö¥Û¥ó¥ÀE-¥¯¥é¥Ã¥Á¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡£
»²¹Í½ÐÉÊ¼Ö
CB1000GT
CB1000GT
¥¹¥Ýー¥Ä¥Í¥¤¥¥Ã¥É¤Î·Ú²÷À¤äÁà¤ë³Ú¤·¤µ¡¢¥Ä¥¢¥éー¤Î²÷Å¬À¤äÀÑºÜÀ¡¢¥¹ー¥Ñー¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥Õ¥£ー¥ë¤äÆ°ÎÏÀÇ½¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤ò1Âæ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¢¤²¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Ä¥¢¥éー¥â¥Ç¥ë¡£
XL750¥È¥é¥ó¥¶¥ë¥×E-¥¯¥é¥Ã¥Á¡ÃXL750 TRANSALP E-Clutch
XL750¥È¥é¥ó¥¶¥ë¥×E-¥¯¥é¥Ã¥Á
¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¥Ð¥¤¥ï¥¤¥ä¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊTBW¡Ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖXL750 ¥È¥é¥ó¥¶¥ë¥×¡×¤Ë¥Û¥ó¥ÀE-¥¯¥é¥Ã¥Á¤òºÎÍÑ¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ò¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CB750¥Ûー¥Í¥Ã¥ÈE-¥¯¥é¥Ã¥Á¡ÃCB750 HORNET E-Clutch
CB750¥Ûー¥Í¥Ã¥ÈE-¥¯¥é¥Ã¥Á
¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¥Ð¥¤¥ï¥¤¥ä¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊTBW¡Ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖCB750 ¥Ûー¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¥Û¥ó¥ÀE-¥¯¥é¥Ã¥Á¤òºÎÍÑ¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ò¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â¸½¡£
»ÔÈÎ¼Ö
¥Û¥ó¥À¤ÎÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¡£°ìÉô¤ÎÅ¸¼¨¼Ö¤Ë¤Ï¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Äó°Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
CB1000F
CB1000F
¥Û¥ó¥À¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¡Ö¿Ê²½¤¹¤ë´ð½à¡×¤Ç¤¢¤ëCB¤ÎºÇ¿·¤Î²óÅú¤È¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤·¤¿¥íー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¡£
¥´ー¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¥° ¥Ä¥¢ー¡ÃGold Wing Tour
¥´ー¥ë¥É¥¦¥¤¥ó¥° ¥Ä¥¢ー
50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Û¥ó¥À¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡¢Âç·¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¥¢¥éー¥â¥Ç¥ë¡£
X-ADV
X-ADV
¡ÖÆü¾ï¤Î°ÜÆ°¤Ë¡Ü¦Á¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥â¥Ç¥ë¡£
GB350
GB350
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥íー¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¡£
¥ì¥Ö¥ë250 S¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óE-¥¯¥é¥Ã¥Á¡ÃRebel 250 S Edition E-Clutch
¥ì¥Ö¥ë250 S¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óE-¥¯¥é¥Ã¥Á
¥ì¥Ö¥ë250¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤¿Àè¿Êµ»½Ñ¥Û¥ó¥ÀE-¥¯¥é¥Ã¥Á¤òÅëºÜ¤·¤¿·ÚÆóÎØ¥¯¥ëー¥¶ー¥â¥Ç¥ë¡£
¥¢¥¤¥³¥ó ¥¤ー¡ÃICON e:
ICON e:
ÃåÃ¦¼°¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÆ°ÎÏÍÑÅÅ¸»¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¸¶ÉÕ°ì¼ï¡ÊÂè°ì¼ï¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ë¤ÎÅÅÆ°ÆóÎØ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥³¥ß¥åー¥¿ー¡£
¥ìー¥¹¥Þ¥·¥ó
JSB1000¥¯¥é¥¹¤Ë»²Àï¤·¤¿¡ÖAstemo Pro Honda SI Racing¡×¤Î¡ÖCBR1000RR-R¡Ê#4Ìîº¸º¬¹ÒÂÁ¡Ë¡×¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨¡£
¥Û¥ó¥À¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËÆæ¤Î¶õ¤ÏÈ¡©
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥Û¥ó¥À¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー2026¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤òÅ¸³«¡£¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ï½ÐÅ¸¼Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¥Û¥ó¥À¥Öー¥¹¤Î³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖCOMING SOON ¢¨»²¹Í½ÐÉÊ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤·¤ÎÏÈ¤¬2¤Ä³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ê2026Ç¯2·î25Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¤³¤³¤Ë»²¹Í½ÐÉÊ¤È¤·¤ÆCBR400R¤äCB750¥Ûー¥Í¥Ã¥È¡¢XL750¥È¥é¥ó¥¶¥ë¥×¤ÎE-¥¯¥é¥Ã¥Á¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Â³Êó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
INFORMATION
Honda¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー2026 ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.honda.co.jp/motorcycleshow/
Âè42²ó Âçºå¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー2026
³«ºÅÆü»þ¡§
3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë～22Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～17:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 1¡¦2¹æ´Û¡¢²°³°ÆÃÀß²ñ¾ì
Âè53²ó Åìµþ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー2026
³«ºÅÆü»þ¡§
3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～13:00¡ÊÆÃÊÌ¸ø³«¡Ë¡¿13:00～18:00
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～18:00
3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～17:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾1¡¦2¡¦3¡¦4¥Ûー¥ë¡¢¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡¢À¾²°¾åÅ¸¼¨¾ì
Âè5²ó Ì¾¸Å²°¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー
³«ºÅÆü»þ¡§
4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë 9:00～17:00
4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë 9:00～17:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë