サンリオキャラクターたちが“ブタメンくん”に!? ミニポーチや巾着など全18アイテム登場
「ブタメン」とサンリオキャラクターズのコラボ菓子セットが、2月26日（木）から、全国の「サンリオショップ」とオンラインショップ、百貨店のサンリオコーナーなどで発売される。
【写真】「ブタメン」とフォークを手に持った姿がかわいい！ 「マスコットキーホルダー」も
■ホワイトデーのギフトにも
今回登場するのは、ハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、バッドばつ丸たちが“ブタメンくん”になりきった、楽しいオリジナルデザイン全18アイテム。
ラインナップには、手に持った「ブタメン」とフォークがポイントの「マスコットキーホルダー」や、顔をのぞかせたキャラクターがかわいい「ミニポーチ」、アクリルスタンドとして飾っておける「フタストッパー」などがそろう。
また、さまざまな用途で使いやすいサイズの「巾着」に加えて、割れにくく、普段使いしやすい「メラミンカップ」と「メラミンミニどんぶり」も用意。いずれのアイテムにも、「ブタメン（とんこつ味）」1個と、ランダムが楽しい「キラキラシール（全10種）」1枚が付属する。
