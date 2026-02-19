YURIYAN RETRIEVER（ゆりやんレトリィバァ）が、4thデジタルシングル「マッチングPhonk」を2月25日に配信リリースする。

2026年第1弾となる同楽曲は、デビュー以来リリースされた3曲同様にyonkey（Klang Ruler）が楽曲を制作。マッチングアプリをテーマに、YURIYAN自身のマッチングアプリでの出会いの経験をリリックに乗せた、YURIYANらしい1曲となっている。

2月25日のリリースに先駆け、本日よりTikTokにて先行配信もスタート。各オフィシャルSNSではティザーも公開されている。さらに、ジャケットイラストと新ビジュアルも公開。ジャケットイラストはYURIYANが書き下ろし、マッチングアプリを彷彿とさせるデザインに仕上がっている。

＜YURIYAN RETRIEVER コメント＞

すべての人に感謝。。マッチングアプリをしている全ての人、マッチングアプリで出会った人、マッチした人、マッチしなかった人、ブロックした人された人、あなたがいたから私がいる。私がいたからあなたがいる。。そういう曲です。ぜひ、あなたもあなたの人生に置き換えて心から叫んでみてください！ありがとう！！！！！！！！

（文＝リアルサウンド編集部）