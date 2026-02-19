「Echo Dot(第5世代)ドラえもんエディション」

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

Amazonは、日本限定販売のスマートスピーカーとして、本体にドラえもんをデザインした「Echo Dot(第5世代)ドラえもんエディション」を3月10日に発売する。価格は11,293円で、予約を受け付けている。

ドラえもんがデザインされた特別仕様のEcho Dot。「大人から子どもまで世代を超えて愛されるドラえもんのように、より多くのお客様にAlexaをご利用いただけるようデザインされたEcho Dotとなり、家族が集まるリビングや子ども部屋など、幅広い場所でご利用いただける」という。

購入特典が付与されており、特典を有効化すると、ユーザーが「Alexaドラえもん時報スキル」を使った際、時刻の案内に加えて、ドラえもんが一言メッセージを返してくれる。

一言メッセージのパターンは30種類以上で、時間帯に合わせた特別なメッセージを楽しめる。Alexaドラえもん時報スキルをAlexaの定型アクションに追加すれば、時報を聞きたい時間に自動で教えてくれる、アラームとしても使用できる。

また、「Amazon Alexa JP」公式Instagramでは、発売を記念したプレゼントキャンペーンも展開。「Echo Dot ドラえもんエディション プレゼントキャンペーン」に関する投稿に「いいね」し、好きなドラえもんひみつ道具をコメントした人の中から抽選で10名に「Echo Dot ドラえもんエディションが」プレゼントされる。

応募期間は2月19日12時～4月3日23時59分まで。詳しくは特設サイトまで。