À¼Í¥¡¦°¡ºé²Ö¡¢¥Ö¥é¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥ÈÈäÏª ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¾Î»¿
¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¼ê¤ÇÀ¼Í¥¤Î°¡ºé²Ö¤¬¡¢10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿Èþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°¡ºé²Ö¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±Ë»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤¹¤ë¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤È¸«»ö¤ÊÊ¢¶Ú¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¾õÂÖ¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢½¬´·¤Ë¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð°Õ³°¤È¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¾Ð¡×¤ÈÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö3¿©¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿ÈÂÎÆ°¤«¤¹¡ª¤³¤ì¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®²Ì½Ð¤Þ¤¹¡×¤È·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃº¿å²½ÊªÈ´¤¤¤¿¤ê¡¢Àä¿©¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥×¥ê¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÈÂÎ¤¬Ä¹¤¯»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤è¡Á¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
°¡ºé²Ö¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ç¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¥·¥Á¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÆùÂÎÈþ¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·¥«¥Ã¥³¤è¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢°¡ºÙ°¡¤Î¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£