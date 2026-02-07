「節約しているつもりなのに、なぜか食費が下がらない」そんな悩みの原因は、キッチンの中にあるかもしれません。キッチンは、家計のムダがもっとも表れやすい場所でもあります。そこで今回は、片づけのプロでファイナンシャルプランナーの下村志保美さんに、食費をムダにしないためのキッチンの「もののもち方」と「習慣」について教えてもらいました。節約につながる、今日から見直したいポイントを具体的に紹介します。

キッチンは「家計のムダ」が可視化される場所

「節約しているつもりなのに、なぜか食費が下がらない」そんな悩みを抱える方のキッチンをのぞいてみると、ある共通点が見えてきます。

それは、ものが多すぎることではなく、「使いきれないもの」が残り続けていること。使われないまま眠っている食品や調理道具は、すでに支払ったお金を回収できていない状態です。

つまりキッチンは、家計のムダがいちばん目に見えて表れる場所。

では、食費をムダなく使うために、キッチンの「もののもち方」をどう見直せばいいのでしょうか。すぐに実践できるポイントを具体的に紹介します。

キッチンにあったら「手放すべきもの」10選

まずは、キッチンで見かけたら「手放してほしいもの」10選から。

●1：賞味期限・消費期限ぎれの食品・調味料

とくに開封後1年以上たったスパイス、乾物、冷凍食品は要注意。

●2：古い・におう・カビのあるスポンジ、たわし、ふきん

衛生面に不安があるものは、迷わず処分を。

●3：テイクアウトの使い捨てカトラリー類

箸・スプーン・ストローがそれぞれ10本以上あるなら、明らかにもちすぎです。

●4：フタが合わない、欠けている、変形した保存容器

「一応使える」は、結局使いません。

●5：1年以上使っていない小型調理家電

ホットサンドメーカー、ゆで卵器、みじん切り器などは代表例。

●6：粗品やいただきもので、使っていない食器やマグカップ

気に入っていないものは、今後も使いません。思いきって処分を。

●7：ゆがみやコーティングはがれのあるフライパン・鍋

調理の質だけでなく、健康面でも不安が残ります。

●8：使い心地が好みではない洗剤や消耗品

使いにくさは、毎日の小さなストレスに。

●9：欠けやヒビが入った食器

ケガの原因になるため、早めの見直しを心がけて。

●10：いただいたけれど、だれも手をつけないお土産食品

味見して判断し、食べないならば手放して。

「まだ使えるから」と残しているものほど、じつは使いきれずにキッチンのすみで眠り続けがち。

結果的に新しいものを買いたし、食費や日用品費がかさむ原因になります。

キッチン回りで見直してほしい「習慣10選」

日ごろの「なんとなく」の小さな習慣が、じつは浪費の原因になっていることも少なくありません。キッチンにある不要なものの整理を終えたら、次やるべきは「習慣の見直し」です。

「本当に必要？」という、一歩立ち止まって考える、買わない目線を持つことが重要です。

取り入れてほしい習慣は、具体的に以下のとおりです。

・冷蔵庫をチェックしないで買い物に行く

・安いからという理由だけで衝動買い

・ひとつを使いきる前に、次々新しいものを開封する

・ストックを複数の場所に分ける

・期限を確認しないで買う

・足りない気がする、で買いたす

・計画性のないまとめ買い

・使いにくい道具を我慢して使う

・もらった食品を「とりあえず」突っ込む

・在庫量を感覚で判断する

キッチンで必要なのは、節約意識より「把握力」です。使いきれなかったことを反省する必要はありません。

「今の暮らしに合わない」と気づけたなら、それは立派な家計改善です。

正しい判断ができると、お金も自然と貯まるように

お金が貯まるキッチンは、特別な節約テクニックを使っているわけではありません。

「使いきれないものを抱え続けない」

「買う前に慎重になる」

という、当たり前の判断を丁寧に積み重ねているだけです。

使われないまま残った食品や道具は、暮らしに合わなくなったサイン。それに気づいて手放すことは、ムダづかいではなく、次のムダな出費を防ぐ行動です。

まずはキッチンの中から、「これ、最後にいつ使った？」と問いかけてみてください。

ひとつ判断ができるたびに、家計も暮らしも、少しずつ軽くなっていきます。