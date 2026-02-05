【解説】寒気“最強レベル”を更新か…投票日の8日は都心でも雪の可能性　近畿から山陰はドカ雪も　受験生は交通に注意

6日から8日にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪となり、また都心でも積雪の可能性があるとして気象庁は注意を呼びかけました。

6日から8日の日曜日にかけて、強い寒気が流れ込み、北日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪となる可能性があります。

これまでに記録的な大雪となっている東北や北陸では積雪が急増するおそれがあり、気象庁は屋根からの落雪や雪崩などの注意を呼びかけました。

また、衆議院選挙の投票日にあたる8日は九州地方や近畿をはじめ、都心でも雪が降る可能性があります。

気象庁は公共交通機関への影響などを踏まえ余裕を持った行動や冬用タイヤの装着やチェーンなど、雪への備えを行うよう警戒を呼びかけています。

青井実キャスター：

矢澤さん、気象庁が注意を発表しましたがかなり影響出そうですか？

矢澤剛気象予報士：

全国的に日本海側を含めて警報級の大雪になる恐れも出てきています。大雪警報級の可能性がある期間ですが、6日から北海道で警報級の大雪、そして土日は広範囲となっています。さらに、普段雪の少ない九州、東日本から西日本の太平洋側にかけても雪が積もる可能性が出てきています。6日からの雪の予想を詳しく見ていきます。6日にかけては北海道で冬の嵐。最大瞬間風速が35メートルと暴風雪、台風並みの風が吹き荒れる恐れがあります。

青井実キャスター：

北海道の新千歳空港で先週、大雪で7000人の方が足止めになりましたが、それぐらいのクラスの大雪になりそうでしょうか。

矢澤剛気象予報士：

風のぶつかり具合によっては雪雲が発達しそうなので可能性はあります。しかも、今回の寒気はこの冬最強レベル更新しそうです。ということで一段と雪雲が発達する恐れも出てきています。続いて、7日土曜日の雪の予想ですが山陰から北陸の平地でも積雪が急増する恐れがあり、全国的にも雪が増えそうです。さらに九州や四国など普段、雪の少ない地域でも積もる恐れもありますので注意が必要です。そして日曜日なんですが、午後1時の予想ですが近畿から山陰に向かって発達した雪雲の帯がかかりそうで、ドカ雪となる恐れも出てきています。北海道、東北、北陸も雪が強まっている予想です。

宮司愛海キャスター：

総務省消防庁によりますと1月20日からの大雪によって亡くなった方の数が何と38人ということで、柳澤さん、さらにここからまた積雪が増えるとなると心配ですね。

SPキャスター・柳澤秀夫さん：

ここ数日、寒さが緩んで雪が解けてそれがまた寒くなると固まりますよね。そうすると、もはや雪じゃなくて氷の塊ができるということなので屋根の上にある雪は凶器ですよね。本当に外に出る時は厳重な注意が必要です。

宮司愛海キャスター：

一方で、矢澤さん、関東の雪は都心でも降りそうですか？

矢澤剛気象予報士：

関東南部を中心に雪が降る恐れもありまして、都心も警戒なんですが7日の午後11時の予想を見ると、この時点ですと千葉とか八王子が白くなっていて、雪が降る可能性が出てきています。画面上は白く出ていないんですが都心でも降るかもしれないです。8日の朝にかけての予想を見ていきますと、東京もしっかりと雪雲がかかっていて朝起きたら銀世界になっている可能性もあります。

青井実キャスター：

積もるという意味なんでしょうか？

矢澤剛気象予報士：

寒気の強まり具合によってはしっかり積もる恐れも出てきています。最悪のケースですと数cm積もることも考えられますね。雪が降るということで気温も急降下しそうなんですが、6日が16度とかなり暖かいんです。土日にかけてジェットコースターのように急降下していきそうです。8日は6度ということで極寒。雪が降るともっと気温が下がりますので、体調の管理にも注意が必要です。受験シーズンとも重なりますから、受験される方は交通機関の乱れが起きた場合どうするかなど、事前に交通ルートや学校のホームページなどを確認しておくと安心ですし、期日前投票、行ける方は7日の午前中が比較的穏やかな天気になります。