2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹ÆÁÅç¤Ç¤Ï¥·¥êー¥º¤Ç¸õÊä¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¸õÊä¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡×¡¢Âè3²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÆÁÅç¤ÎÌ¤ÍèÁü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¸ý¸º¾¯¡¢Íè¤¿¤ë¤Ù¤Æî³¤¥È¥é¥Õ¡¢ÃÏÊý¤Î¡¢ÆÁÅç¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸÷¤Ï¤¢
¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ã¼Ô¤¬Ì´¤òÉÁ¤¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÆÁÅç¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸õÊä¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÆÁÅç¤ÎÌ¤ÍèÁü¡×¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÈÅÄÃÎÂå ¸õÊä¡Ê°Ý¡¦¸µ¡Ë¡Ë
¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¹ñ²ñ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÉû¼óÅÔË¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤ËÂçºå¤¬Éû¼óÅÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¤äÊ¼¸Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¡¢ÆÁÅç¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÆÁÅç¤Ø¤Î´ë¶ÈÍ¶Ã×¤Ê¤É¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¡¢ÆÁÅç¤Ø¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê¿ÎÌÚÇîÊ¸ ¸õÊä¡Ê¼«¡¦Á°¡Ë¡Ë
¡Ö¤ï¤¬¸©¡¢ÆÁÅç¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤ÇÀ»ºÊª¤ä³¤»ºÊª¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤â¸Ø¤ì¤ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿´ë¶È¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Ï·ò¹¯ÆÃ¶è¡¢¿Í¤ò·ò¹¯¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë»º¶È²½¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°åÌôÉÊ¤ä°åÎÅµ¡´ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¿Í¡¢¥â¥Î¡¢¤ª¶â¤¬ÆÁÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤È¤·¤ÆºÌ¤ê¤Î¤¢¤ëÆÁÅç¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê¹â¶¶±Ê ¸õÊä¡ÊÃæ¡¦Á°¡Ë¡Ë
¡Ö¹ñ²È¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÃÏÊýÁÏÀ®¤«¤é¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÁÅç¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢ÆÁÅç¤ÇÊë¤é¤¹»ä¤¿¤Á°ì¿Í°ì¿Í¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¬µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢ÆÁÅçÂç³Ø¤Ç¡¢¼ãÇ¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ä¤¹¤¯Æ¯¤¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸©¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢À¯ºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¹ñ¤ÎÅê»ñ¤ÇÃÏÊý¤Î·ÐºÑ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ãæ±û¼çÆ³¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Êµµ°æÀé½Õ ¸õÊä¡Ê»²¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡Ö»ä¤Î»×¤¦ÆÁÅç¤ÎÌ¤ÍèÁü¤Ï¡¢ÆÁÅç¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß°é¤Æ¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¡¢3ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£»²À¯ÅÞ¤Ï¶µ°éµëÉÕ¶â¤È¤·¤Æ¡¢Ëè·î10Ëü±ß¤ò0ºÐ¤«¤é15ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÁÅç¤¬Âç¹¥¤¤ÇÆÁÅç¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤Æ¡¢ÆÁÅç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê»³¸ý½Ó°ì ¸õÊä¡Ê¼«¡¦Á°¡Ë¡Ë
¡ÖÆÁÅç¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦¿Í¸ý¸º¾¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê½»¤ß¤è¤¤¼Ò²ñ¡¢»ýÂ³¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Í¸ý¸º¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ïー¥¯¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¿·µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ï¤á¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊýË¡¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·è¤·¤Æ»ýÂ³¤¹¤ëÆÁÅç¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÉÍ¶¦À¸ ¸õÊä¡Ê¶¦¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡ÖµðÂçÃÏ¿Ì¤äºÒ³²ÂÐºö¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¸©Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡¢Ì¿¤ÈÊë¤é¤·¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£»º¶È¤Ç¤Ï¡¢´ð´´»º¶È¤Ç¤¢¤ëÇÀ¶È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ¡¢ºÆÀ¸¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊÈÓÀô²ÅÌç ¸õÊä¡Ê¹ñ¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡ÖÆÁÅç2¶è¤ÏÆüËÜ¤Î½Ì¿Þ¡£¼óÅÔÅìµþ¤Ë¿Í¡¢¥â¥Î¡¢¤ª¶â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬½¸Ãæ¤ò¤·¡¢»Í¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏÊý¤Ï¤É¤ó¤É¤óÈèÊÀ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£ÆÁÅç¸©¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢Åìµþ¤Ï¸©ÅÔÆÁÅç»Ô¡¢ÆÁÅç»Ô¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÆÁÅç¤Ë2¶è¤Ë¡¢¹ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¡¢»Üºö¤òÅêÆþ¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢ÆÁÅç2¶è¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÊËÌÅç°ì¿Í ¸õÊä¡ÊÌµ¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡ÖÆÁÅç¤ÎÌ¤Íè¿Þ¤ÏÃ¯¤«¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÍýÁÛ¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÆÁÅç¤Çº£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¸½¼Â¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î´Ä¶¤ò¼é¤ê¡¢¤½¤·¤ÆºÒ³²¤Ë¶¯¤¤ÃÏ°è¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÆÁÅç¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¨¤ëÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ÆÁÅç¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ú¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤É¤Î¸õÊä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£