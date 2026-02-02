【オーケーのチラシ】恵方巻は2月3日限定！今週のお買い得商品＆増量品をチェック《8日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年2月2日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

2月3日限定で「恵方巻」が登場

2月3日「節分の日」限定で、複数の恵方巻が販売されます。

たとえば「極上海鮮恵方巻」（1667円）は、本まぐろや中とろ、紅ずわいがになどを使用した贅沢な恵方巻です。

なお、上の画像にある5商品は一部の店舗で取り扱いがありません。

海鮮の恵方巻のほか、「5等級 黒毛和牛の恵方巻」（628円）や「キンパ恵方巻」（733円）もありますよ。

なお、池尻大橋店ではすべての恵方巻の取り扱いがありません。

表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です（以下同）。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります。

お買い得商品をチェック

続いて筆者が注目したのは、一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品です。

以下は一例です。

●（冷凍）マルハニチロ 横浜あんかけラーメン 1人前

商談時使用価格734円のところ、6.1割引の286円に。

●（チルド）シマダヤ もちもち 鍋焼うどん 天ぷら 1食

メーカー希望小売価格378円のところ、3.6割引の240円に。

●（缶詰）宝幸 日本のさば 水煮190g

商談時使用価格513円のところ、5.5割引の230円に。

※味噌煮・味付 醤油味（各190g）も同価格です。

増量中でお得な商品は？

いつもより増量中の商品もあります。

総菜コーナーでは、「ザ春巻き」（314円）が5本→6本に増量されています。

また、「5種のナムル」は、だいこんともやしが10％増量中。こちらも314円です。

なお、「ザ春巻き」は一部の店舗では取り扱いがありません。

ベーカリーコーナーでは、「手作り チェリートマトのマルゲリータピザ」のミックスチーズが50％増量されています。価格は522円です。

なお、ピザは一部の店舗では取り扱いがありません。

チラシを参考に、今週もオーケーでのお買い物をお得に楽しんで。チラシ（関東・関西向け）は公式サイト上に掲載されています。そのほかの特売情報はチラシをチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）