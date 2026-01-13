マーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」を運営する株式会社ワカモノリサーチは１３日、全国の現役高校生（男女）に聞いた「湯船に入る時の温度は何度ですか？」というアンケート調査の結果を公開。「４０度」が最も支持されたことが分かった。以下はベスト３とアンケートの声。

【１位】４０度（２９．８％）

「小さい頃からずっと」

「家族が設定するから」

「体温よりも少し暖かいくらいで適温だと思う」

「熱すぎず、ぬるすぎず、健康に良さそうだから」

「血行促進や疲労回復に効果があるらしいから」

「４０度くらいが、ぬるすぎずしっかり汗をかけるから」

同社は「“家族が決めているから”という回答が多く、４０度は多くの人にとって“熱すぎず、ぬるすぎず”の最適温度なのかもしれません」とした。

【２位】４２度（２１．７％）

「熱いけど今だと気持ちいい！」

「冬はちょうどいい」

「体の芯まで温まります」

「少し熱いくらいがちょうどいい」

同社は「体を活動的にしたい場合や眠気を覚ましたい時は、４２度の高温の湯船が適温とされています。“おうちで温泉”のような感覚でリフレッシュしたい高校生も多いようです」と分析した。

【３位】４１度（１４．７％）

「寒がりなので体の芯まで温まりたいから」

「ちょうど良い。ぬるくもないし、熱すぎない」

「４５度は熱すぎるから４１度のお湯がちょうどいいからです」

「心地よく汗がすぐにかける！」

同社は「“とにかく早く芯まで温まりたい”という高校生の意見が集まりました。医学的にも４１度は“中温浴”として血行が促進されやすく、短時間で汗をかきやすい温度帯とされています。家と外の寒暖差が激しい冬では体が冷えやすいので、忙しい高校生が効率よくリセットできる湯温といえます」とまとめた。

※出典「ワカモノリサーチ」