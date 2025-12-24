「e：HEV」仕様の「シビックRS」新シリーズや「プレリュード」カスタム仕様も初公開

2025年12月24日、ホンダは2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン（TAS）2026」の出展概要を発表しました。

同社のモータースポーツ活動を反映し、走りへの情熱を表現したという複数のコンセプトモデルが出展される予定です。

ホンダが掲げるTAS2026のブーステーマは「Honda Sports DNA」です。

モータースポーツを頂点とした走りに対する「技術と情熱」が、レース活動からホンダのクルマづくりにまで脈々と受け継がれていることを表現しているといい、赤色を基調としたブースデザインとともに、夢への挑戦とクルマづくりへのこだわりを体感できるとしています。

主な出展モデルは次の通りです。

●「シビック TYPE R HRC コンセプト」

究極のピュアスポーツ性能を目指し人気のスポーツモデル「シビック TYPE R」をベースに、ホンダのレース運営子会社であるホンダ・レーシング（以下、HRC）の有するモータースポーツ活動の知見を生かして開発し、走りをさらに磨いたHRC仕様のコンセプトモデルが初公開されます。

●「プレリュード HRC コンセプト」

2025年9月に発売した新型クーペ「プレリュード」をベースに、操る喜びをさらに追求したHRCパーツでカスタマイズしたコンセプトモデルも初公開されます。

●「シビック e：HEV RS プロトタイプ」

5ドアハッチバック車「シビック」の人気スポーティグレード「RS」の「e：HEV」（ハイブリッド）仕様が新たに設定され、東京オートサロンでプロトタイプモデルとして初公開されます。

新型プレリュードに続き、新制御技術「Honda S＋ Shift（エスプラスシフト）」を搭載し、シビックが持つ走りの楽しさ、爽快な走りにさらに磨きをかけたといいます。

ホンダではこのほか、TAS2026ブースにレースで活躍する車両も出展します。

2026年「SUPER GTシリーズ」に参戦予定の新型GT500マシン「Honda HRC PRELUDE-GT（ホンダ エイチアールシー プレリュードジーティー）」や、2019年シーズンまでSUPER GTに参戦していた実際の「NSX-GT」を活用したeモータースポーツ専用レーシングシミュレーターなどが展示されます。

なお各出展モデルなどの詳細については、今後同社のTAS2026特設サイトなどで順次公開される予定です。