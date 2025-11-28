まだ暖かい日も多い11月末、今年の冬は気温の変化が大きくなるという予報が出ています。急な寒さに注意が必要だって。一般的な寒さ対策に加え、ここ数年ニュースでよく聞く「ヒートショック」対策も必要かも。

急激な温度の変化で血圧が乱高下し、心筋梗塞や脳梗塞などの発作を引き起こすヒートショック。特に多いのがお風呂場。脱衣所やお風呂場の寒さ、湯船の中の暖かさ、その寒暖差が原因です。この防止策として、脱衣所での適切なヒーター使用が呼び掛けられています。

カーボンヒーターやセラミックセーターが、Amazonのブラックフライデーセールにもたくさん出ています。狙うは脱衣所など広くない場所にも起きやすいスリム型。山善のカーボンヒーター スリムなら、今、15%オフの4,658円。

小型で重さ1.2kgなので、お仕事やお勉強のときはデスク横、調理中はキッチンへと移動もしやすい。操作も入・切のつまみのみという潔さ。でも、転倒自動スイッチオフという安全機能は付いています。補助的暖房器具はこれくらいでいいんです。

