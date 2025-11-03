11月3日、門別競馬場で行われたJBC2歳優駿（Jpn3・2歳・ダ1800m）は、田口貫太騎乗の6番人気、タマモフリージア（牝2・栗東・大橋勇樹）が勝利した。クビ差の2着に3番人気のフルールドール（牝2・栗東・藤原英昭）、3着に8番人気のアヤサンジョウタロ（牡2・北海道・田中淳司）が入った。勝ちタイムは1:55.5（重）。

1番人気で西村淳也騎乗、シーズザスローン（牡2・栗東・松永幹夫）は4着、2番人気で今村聖奈騎乗、ジュウリョクピエロ（牝2・栗東・寺島良）は7着敗退。

JBC2歳優駿を差し切ったのは田口貫太騎手の2歳牝馬タマモフリージアだった。スタートはやや後手を踏むも、ポジションを取りに行き1コーナーを回ったところでインの4番手を確保。勝負所では早めに手が動き出したが、4コーナーで外に持ち出されるとじわじわと加速する。ゴール直前で2番手から先頭に躍り出たフルールドールを測ったように差し切り、嬉しい重賞初制覇となった。先行したフルールドールが2着、北海道競馬所属のアヤサンジョウタロが外から脚を伸ばし3着。今村聖奈騎手騎乗で注目を集めたジュウリョクピエロは4コーナーで内を回り前に迫るシーンもあったが7着までだった。

タマモフリージア 2戦2勝

（牝2・栗東・大橋勇樹）

父：ルヴァンスレーヴ

母：タマモエルドラド

母父：ゴールドアリュール

馬主：タマモ

生産者：岡田牧場

【全着順】

1着 タマモフリージア 田口貫太

2着 フルールドール 北村友一

3着 アヤサンジョウタロ 落合玄太

4着 シーズザスローン 西村淳也

5着 エンドレスソロウ 石川倭

6着 スターシップ 山本咲希到

7着 ジュウリョクピエロ 今村聖奈

8着 ケントン 丹内祐次

9着 トレモロ 阿部龍

10着 レーザーベルン 宮内勇樹

11着 タイセイシャルト 桑村真明