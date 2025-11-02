卓球の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」は11月1日、男女シングルスの準々決勝が行われた。計3選手が勝ち進んだ日本勢は、各選手が好試合を繰り広げた。

■張本美は中国超えを逃す

男子シングルスで快進撃を見せてきたのが、世界ランキング15位の松島輝空（木下グループ）。アンダース・リンド（デンマーク）、パトリック・フランチスカ（ドイツ）と実力者を退けた18歳は、準々決勝で対した地元のシモン・ゴジ（フランス）相手にも好調さを継続。第2ゲームこそ奪われたものの、主導権を握った松島が4－1で快勝し、ベスト4に進出した。

女子シングルスでは、世界ランキング7位の張本美和（木下グループ）が同5位の王芸迪（中国）、同10位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）が同22位の朱芊曦（韓国）とそれぞれ対戦。ともに一進一退の攻防を続け、試合は3－3のままフルゲームにもつれ込んだ。張本美は6－11、橋本は9－11で最終ゲームを落とし、あと一歩のところで4強入りを逃した。

この結果、日本勢では松島が男女通じて唯一ベスト4へ勝ち進んだ。飛躍を遂げているサウスポーは、決勝進出を目指して世界21位の張禹珍（韓国）と顔を合わせる。

