半端な季節にちょうどいい「寒くなっても活躍する」秋の黒とブラウン「選び方」

ダークカラーどうしによる落ち着きや趣、穏やかな印象が、新しさを許容し、変化を楽しむきっかけを与えてくれる。ふつうでも特別でもない。シンプルなのに高揚感が得られる組み合わせは、黒とブラウンにあり！





必要な重みを足しながら「秋も黒とブラウン」

着込むにはやや気が早いから、配色だけ「深く・渋く」シフトチェンジ。季節の流れに沿った穏やかな重厚感が生まれるだけでなく、素肌との適度なコントラストが引き立ち、女性らしさも向上。







やさしく見せながら「ひそかにほっそりと」

茶コーデュロイシャツワンピース／フランク＆アイリーン（LITTLE LEAGUE INC.） 肩にかけた茶カーディガン／TICCA 黒パンツ／アダム エ ロペ バッグ／EDIT.FOR LULU（エディット フォー ルル） パンプス／PELLICO（アマン）

ひざから下はシャープに徹して、ブラウンのコーデュロイシャツをほっこり見せずにメリハリよく。切れ味のいい黒を仕込みつつ、メインはバッグやリップまで及ぶブラウン系で穏やかに統一。







シックな配色を意識してカットソー＋ハーフパンツの大人化を

黒カットソー／SACRA（インターリブ） 茶ハーフパンツ／PHEENY バッグ／PUNTI.（エルディスト ショールーム） ブーツ／ネブローン



すっきりと見える一方で幼くもなりかねない短め丈は、ビターなブラウンの知性を借りてクラスアップ。長そでのカットソー＆ショートブーツで肌面積をおさえれば、アクティブな印象はさらに軽減。







