人間関係がラクな人と辛い人の決定的な違い

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で幸せを呼び込む言葉』（ダイヤモンド社）など、累計33万部を突破した人気シリーズの原点、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

今日は、「人間関係は、突き詰めると存在しない」という少し極端に聞こえるかもしれないテーマについてお話しします。

これまで私は、人間関係について「ありのままでいい」「ご縁として捉えましょう」など、さまざまなお話をしてきました。

しかし、それらの考えをさらに突き詰めていくと、「そもそも人間関係というものは存在しない」と考えてみるのも、心をラクにする一つの方法ではないかと思うようになりました。

これはどういうことかというと、まず、個々の「人間」は確かに存在します。そして、人間と人間の間に生まれるものを、私たちは「人間関係」と呼んでいます。

しかし多くの人は、いつの間にかその「人間関係」というものが、何か独立した実体として存在するかのように思い込んでしまいます。そして、その関係を維持しようと過度に期待したり、「こうあるべきだ」というルールで縛ったりすることで、思い通りにいかないときに不安や不快感を覚えてしまうのです。

本来、そこに存在するのは、「他人」と「自分」という、それぞれの個人だけです。その間で起こるやり取りを便宜上「人間関係」と呼んでいるだけで、それ自体が主体として存在するわけではない、ということです。

この考え方がなぜ大切かというと、他人も自分も、それぞれが一人の人間だからです。人はその時々の感情や立場、状況、体調、あるいは単なる気まぐれといった、本当にさまざまな要因によって言動が変化します。

しかし、相手のそうした内的な変化は、他人からはわかりません。そのため、「あの人とは良い関係だから、こうしてくれるはずだ」「以前こうしてあげたのだから、お返しがあるだろう」「いつもこうだから、今回も同じだろう」といった他人に対する“期待”を無意識に抱いてしまいます。そして、その期待が裏切られた時に、不安になったり、嫌な気持ちになったりして、関係がこじれてしまうのです。

これは逆のパターンでも起こり得ます。「あの人とは仲が悪いから、関わらないほうがいい」と思い込んでいる相手から急に誘われたとき、「なにか裏があるのでは？」「気持ちが悪い」などと、考えすぎてしまうことがあります。しかし、相手は自分との関係を全く悪いと思っていない、というケースは少なくありません。

このように、私たちが「良い・悪い」と決めつけている「人間関係」という前提が、かえって私たちを苦しめているのです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）