3CE限定色リップ登場♡カシミヤハグとシャインリフレクター秋冬新作

ソウル発のメイクアップブランド「3CE」から、秋冬限定色の「カシミヤハグ リップスティック」と新ビジュアルの「シャインリフレクター」が登場。限定色「12 ハッシュローズ」は深みのあるフィグカラーで肌の透明感を引き立てます。さらに対象製品購入で数量限定の3CEオリジナルメッシュポーチがもらえるスペシャルキャンペーンも実施。秋色リップで毎日のメイクを華やかに彩りましょう♡

新ビジュアルで登場！シャインリフレクター



SNSで人気の「#氷タンフルリップ」シャインリフレクターが、新ビジュアルで再登場。全7色展開で、透け感のある自然な発色が魅力。

オイル配合で光を反射し上品に輝き、保湿成分配合で長時間うるおいをキープ。細身スティックで唇の山や口角も塗りやすく、乾燥しやすい秋でもちゅるん唇が叶います。価格は1,990円（税抜）です。

秋冬限定！カシミヤハグ リップスティック



待望の限定色「12 ハッシュローズ」は、温かみのあるこっくりフィグカラー。新感覚*¹ #カシミヤマットで、ふわっと柔らかく唇に溶け込む発色が特徴です。

角を使って口角や唇の縁を塗りやすく、面で唇全体もひと塗りでカバー可能。濃くなりすぎず指でぼかすとグラデーションリップも楽しめます。価格は2,300円（税抜）です。

※1 3CEにおいて。

対象購入でオリジナルポーチプレゼント



一部店舗限定で「シャインリフレクター」または「カシミヤハグ リップスティック」を購入すると、数量限定の3CEオリジナルメッシュポーチをプレゼント。

リップや小物の収納だけでなく、バッグや洋服のアクセントとしても活躍。キャンペーンはロフト先行発売9月6日（土）から、その他店舗は9月20日（土）開始。

3CEリップで秋色メイクを楽しもう♡



3CEの秋冬新作リップ「カシミヤハグ リップスティック」限定色「12 ハッシュローズ」と、人気の「シャインリフレクター」新ビジュアルで、唇に深みとツヤをプラス。

さらに対象製品購入でオリジナルメッシュポーチがもらえるキャンペーンも実施中。秋のメイクアップをより楽しく、華やかに彩るチャンスをお見逃しなく♡