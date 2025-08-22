この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

9割の会社がやる家族経営で倒産する本当の理由を「倒産させないプロ」が話します。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて、“倒産させないプロ”こと市ノ澤翔氏が「9割の会社がやる家族経営で倒産する本当の理由を『倒産させないプロ』が話します。」と題して、家族経営企業が直面するリアルな経営の罠と倒産回避のポイントについて語った。市ノ澤氏は、これまで多くの中小企業を倒産の危機から救ってきた経験をもとに、「実は日本の会社の9割以上が“家族経営”であり、ここが押さえられていないために倒産する企業が増えている」と警鐘を鳴らす。



市ノ澤氏は、「会社と社長個人は分けてください」と強調。「社長が会社のお金を私物化する、財布がごちゃごちゃになることは企業として絶対にNG。そういう状態では利益が出るわけがなく、会社が生き残れない」と具体例を交えて説明した。さらに、「社長が好き勝手に会社のお金を使っていると、従業員の士気も下がり、銀行からの信用も失う。日本の中小企業の多くは社長が連帯保証人になっているため、倒産すると社長も自己破産する羽目になる危険性が高い」と警告。実際、税理士向けセミナーなどでも「社長さえ得すれば会社の利益はいらない」という“危険な思想”が堂々と語られているとし、「そんな考えに流されてはいけない。従業員を最優先するのが経営者の責任であり、社長はその覚悟を持つべきだ」と述べた。



また、「後継者は“能力”で選ぶこと」を徹底するよう訴える。「単に自分の子供だからという理由だけで2代目社長にしてしまい、会社が崩れるケースが本当に多い。教育して育て、経営能力がないなら早めに見切りをつける決断も必要。会社を守るためならば、M&Aや事業売却という選択もある」と熱弁。大塚家具の例を挙げながら、「先代の成功体験を自分の功績と勘違いする2代目は危険。“数字をきちんと見る”ことが現代経営では不可欠」とも力説した。



「時代に合わないビジネスに執着せず、常に変化することも重要」とし、「ガラケーや運転代行、個人店など、今の時代に合わないビジネスにこだわり続けるのは、淘汰されるだけ」と指摘。「会社を守るのが最優先。必要があれば商売自体を見直す勇気も必要だ」と語った。



また、数字へのこだわりについて「やっぱり経営は“数字で評価される”。税理士や悪徳コンサルの“利益を出さなくて税金を減らせばいい”という甘い話に乗るな」と注意。「数字を見て強い会社を作るには、経営者が数字を避けてはいけない」と改めて呼びかけた。



動画の終盤、市ノ澤氏は「当たり前のことを当たり前にやっていかなければ、家族経営ですら家族を守れなくなる」とし、最後は「大切な人を守るために真剣に経営に取り組んでほしい」と語って締めくくった。動画のラストでは、家族経営の甘さを許さず、経営者としてプライドを持つことの重要性を力強く伝えている。