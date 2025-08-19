¥Þ¥Ë¥é¼Í»¦»ö·ï¼óËÅ¼Ô¤ÏÆüËÜ¿Í¤«¡¡¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë»ëÌî¤ËÁÜºº
¡¡¡Ú¥Þ¥Ë¥é¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î·Ù»¡Åö¶É¤Ï19Æü¡¢¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç15ÆüÌë¤ËÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÃË¤é¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»¦³²¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÏÉÑÈË¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥«¥¸¥Î¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£·Ù»¡¤Ï¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤«¤é900Ëü¥Ú¥½¡ÊÌó2300Ëü±ß¡Ë¤ÎÊó½·¤òÌóÂ«¤µ¤ì¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤ò½¸¤áÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Æ·â¾ì½ê¤òÊª¿§¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·×²è»¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£