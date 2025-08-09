【明日なに着る？】タイトじゃないけど「広がりすぎもしない」絶妙シルエットの黒スカート





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

すっきり穿きたいけれど、ぴったりとしたフィット感は苦手。ゆるく余裕のある佇まいは目指しながら、ぶかっとは見えたくない…etc そんなわがままとも言える条件をクリアした、大人っぽくキレイに着られる１着をレコメンド。





動くたびに軽やかにゆれるサテンスカート。角度によって光の入り具合が異なり、自然な縦のラインが完成する。タイトスカートほど直線的じゃないけれど、ダイナミックに広がることもない、都合のいい微フレアシルエット。締めつけのないウエストゴム仕様で、着用時のストレスもなし。





【POINT】レディ度が高まるサテンを、かわいたニットでゆるめてセンシュアルすぎないさじ加減に。ミニマルなポーチバッグを添えて、遊び心をプラス。





