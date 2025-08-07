長い打撃不調から脱出したドジャースのムーキー・ベッツ選手が日本時間6日に4打数3安打の活躍。復調を見せたベッツ選手がインタビューに答えました。

今季は開幕直前に原因不明の体調不良に陥り体重を約11キロ落としたベッツ選手。5月にも自宅で左足のつま先をぶつけて一時戦線を離脱していました。さらに7月には義父の死を乗り越えるため一時実家に戻るなど心身共に不安定になるシーズンとなりました。

日本時間7月31日から5試合25打席連続ヒットが生まれず苦しい時期を過ごします。

そして迎えた、日本時間6日の試合、3回の2打席目でマイルズ・マイコラス投手が投じた8球目のスイーパーをレフト線へ引っ張り2塁打に。さらに第3打席では高めのシンカーをはじき返すとショートの頭を越える2打席連続ヒット、5打席目も内野安打と猛打賞の活躍でドジャースの勝利に貢献しました。

試合後ベッツ選手は「ようやくいい当たりがでた。でも、まだ1試合だけだから、明日以降が大事だ」とコメント。「自分を学び直した。マイナー時代のルーティンや考え方を思い出して、それをもう一度今に当てはめたのが安打につながった」と分析します。

「フレディ（・フリーマン）はいつだってそばにいてくれる。彼の存在は本当に大きいよ」とチームメートに感謝するとファンにも「こんなに応援してもらえるなんて初めて。もちろんスランプじゃないときがいいけどね」と照れくさそうに笑いました。

ベッツ選手は迎えたこの日の試合でも第2打席にライトへ2塁打を放ちいよいよ復調の兆しを見せました。「何試合か連続で安打が出たら、喜べると思う」と話したベッツ選手。今後の活躍が注目されます。