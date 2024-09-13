¡ÖÄûÀµ¤¬8¥«½ê¤È¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×¡¡Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¥È¥ó¥ÜÏÀÊ¸¤Î¥ß¥¹¤¬È¯³Ð¡Ä¡¡¡ÖÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¦Ãø¼Ô¤â´Þ¤á¤¿Á´°÷¤ÎÀÕÇ¤¡×
¡È¼õ¸³¥â¡¼¥É¡É¤ËÆÍÆþ
¡¡¹â¹»À¸³èºÇ¸å¤Î½©¤ò·Þ¤¨¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¡£¤´¸øÌ³¤«¤é¡Ö³Ø²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤Þ¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ï½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Âç³ØÆþ»î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¡È¼ÂÀÓ¡É¤È¤Ê¤ë¤´¼«¿È¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¡¢Àè¤´¤í¡ÖàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡ÚÆÈÀêÆþ¼ê ¼Ì¿¿46Ëç¡Û¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¡©¡×¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤ÊâÃ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°·½¤µ¤ó¡¡¾®¼¼É×ºÊ¤ÎNYÀ¸³è¤Î¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë
¡¡º£·î6Æü¤Ë18ºÐ¤È¤Ê¤é¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢Í¾¤¹¤È¤³¤íÈ¾Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»À¸³è¤òËþµÊ¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÜÆâÄ£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö8·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½©¼ÄµÜ²È¤ÎÂ¦¶á¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¹Ä»Ì¿¦ÂçÉ×¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤´ÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÊÙ³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¸µµ¤¤Ë¤ª²á¤´¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¸å¤Î9·î7Æü¤«¤é2Æü´Ö¤Ï¡¢ÄÌ³Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÞÇÈÂçÉíÂ°¹â¹»¤ÇÊ¸²½º×¡Ø¶Í±¢º×¡Ù¤¬ºÅ¤µ¤ì¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤â»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡±ã¤ÎÊÄËë¤È¤È¤â¤Ë¡¢3Ç¯À¸¤Ï¤¬¤¼¤ó¡È¼õ¸³¥â¡¼¥É¡É¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¿Ê³ØÀè¤È¤·¤Æ¤Ï¸½ºß¡¢ÅìÂç¤ò¤Ï¤¸¤áÃÞÇÈÂç¡¢¤µ¤é¤Ë¤´´Ø¿´Ê¬Ìî¤«¤éÅìµþÇÀÂç¤Ê¤É¤ÎÌ¾¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´´õË¾¤ÏÅìÂç¡×
¡Ö¤È¤ê¤ï¤±µª»Ò¤µ¤Þ¤¬¶¯¤¯Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅìÂç¤Ç¤¹¡£ÌÜ²¼¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡Ø³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¡Ù¤òÍÑ¤¤¤ÆÇÀ³ØÉô¤ò¼õ¸³¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¤µ¤ë¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÀ³ØÉô¤ÎÊç½¸Í×¹à¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼õ¸³À¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸¦µæÀ®²Ì¤¢¤ë¤¤¤ÏÏÀÊ¸¡×¡Ö³èÆ°¼ÂÀÓÅù¤Î»ñÎÁ¡×¡Ö³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È»²²Ã¼Ô¤Ï¤½¤ÎÀ®ÀÓ¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¤Ä¤ÎÄó½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï8·î25Æü¤«¤éµþÅÔ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ØÂè27²ó¹ñºÝº«Ãî³Ø²ñµÄ¡Ù¤Ç¡¢¡Ø¹Äµï¤Î¥È¥ó¥ÜÁê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæÈ¯É½¤ò¥Ý¥¹¥¿¡¼·Á¼°¤Ç¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÀÊ¸¤Ï¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¡Ê°Ê²¼¡¦²ÊÇî¡Ë¤ÎÀ¶¡Ê¤¤è¤·¡ËÂóºÈ¸¦µæ¼ç´´¡¢¤½¤·¤Æ¸µ¡ØÇÀ¶È¡¦¿©ÉÊ»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½¡Ù¤Î¸¦µæ°÷¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏµÜÆâÄ£¿¦°÷¤È¤·¤Æ½©¼ÄµÜ²È¤ò¤ª»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ëÈÓÅç·ò»á¤é¤È¤Î¶¦Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ðµ¼Ô¡Ë
¡¡25Æü¤Î³«²ñ¼°¤Ë¤Ï½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï»öÌ³¶É¤Ç¤¢¤ëÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¾·¤¤Ç»äÅª¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿¡£Íâ26Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¶»á¤¬È¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¸¦µæÃæ¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¶»á¤Ï¡Ø¤ª¼ã¤¤¤Î¤ÇÂÎÎÏ¤¬Í¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡Ù¡Ø¡È¤¢¤Á¤é¤ÎÃÓ¤ÎÊý¤¬¥È¥ó¥Ü¤¬ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤«¤é¸«¤Æ¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¡Ù¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤´ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¼õ¸³ÂÐºö¤ÏÈ×ÀÐ
¡Èº«Ãî³Ø¼Ô¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂçÉñÂæ¤Ç¡¢Æ²¡¹¤Î³Ø²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Áºò½©¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¡Ö¥È¥ó¥Ü°¦¡×¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë25¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëÏÀÊ¸¤ò¡¢À¶¡¦ÈÓÅçÎ¾»á¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢
¡ÖÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï2012Ç¯¤«¤é10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¤¢¤ëÀÖºä¸æÍÑÃÏÆâ¤Î¥È¥ó¥Ü¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë´Ñ»¡¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£22Ç¯½Õ¤ËÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿À¶»á¤Ï¤½¤ÎÃÎ¼±ÎÌ¤Ë¶ÃØ³¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¤·¡¢ÏÀÊ¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°ð¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡¢µÜÅ¡¤Ç¤ÏÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î¡È²ÈÄí¶µ»Õ¡É¤Ç¤â¤¢¤ëÈÓÅç»á¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¡ØÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Î¥È¥ó¥ÜÁê¨¡Â¿ÍÍ¤Ê´Ä¶¤È¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë°Ý»ý´ÉÍý¨¡¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤ò¼¹É®¡£ºòÇ¯11·î22Æü¤Ë¤Ï²ÊÇî¤Î´©¹Ô¤¹¤ë¡Ø¸¦µæÊó¹ðAÎà¡ÊÆ°Êª³Ø¡Ë¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ì¤ÐÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ò´Þ¤à8²Ê38¼ï¤Î¥È¥ó¥Ü¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹Í»¡¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¸¦µæ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢É®Æ¬Ãø¼Ô¤È¤Ê¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÏÀÊ¸È¯É½¤Ë¹ñºÝ³Ø²ñ¤È¡¢ÅìÂçÇÀ³ØÉô¤Îµá¤á¤ë¡ÖÍ×·ï¡×¤ò½½Ê¬¤ËËþ¤¿¤·¡¢¼õ¸³ÂÐºö¤ÏÈ×ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤â¤¢¤ï¤»¤Æ·×8¥«½ê¤ÎÄûÀµ
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¡ÈÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¡ØÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Î¥È¥ó¥ÜÁê¡ÙÏÀÊ¸¤Ë¡¢Àè¤´¤íÄûÀµ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢Àè¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£²ÊÇî¤ÎHP¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·ï¡Ê¤¯¤À¤ó¡Ë¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¡ÖÀµ¸íÉ½ Errata¡×¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬8·î22Æü¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ª¥¹¤Î¥ª¥Ä¥Í¥ó¥È¥ó¥Ü¡Ù¤È¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¼ÂºÝ¤Ï¥á¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ñ»¡ÃÏÅÀ¤Ç¤¢¤ëÃÓ¤Î¼Ì¿¿¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ø¥·¥ª¥«¥é¥È¥ó¥Ü¡Ù¤Î³ØÌ¾¤Î¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤Ê¤É¡¢½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤â¤¢¤ï¤»¤Æ·×8¥«½ê¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ººÆÉ¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬
¡¡À¸Êª¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢»óÍº¤ÎÊÌ¤Ï¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¹ñÆâ¤Î¥È¥ó¥Ü¸¦µæ¼ÔÌó400¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÆüËÜ¥È¥ó¥Ü³Ø²ñ¡×¤Î¤µ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡ÖÏÀÊ¸È¯É½¸å¤ËÀµ¸íÉ½¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É®¼Ô¤Ï¼¹É®¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥ß¥¹¤ò¶ËÎÏ¤Ê¤¯¤¹¤è¤¦¡¢Ç°¤Ë¤ÏÇ°¤òÆþ¤ì¤ÆÏÀÊ¸¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÇÍÌ¾»ì¤Î¼è¤ê°ã¤¨¤ä¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤ÏÂç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤êµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â´Ö°ã¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï³Ø½ÑÅª¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¸íÉ½¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡²ÊÇî¡Ö¸¦µæÊó¹ð¡×¤Ï¡¢·ÇºÜ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¡ÖººÆÉ¡×¤ò·Ð¤ë¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÆüÉÕ¤ä´Ñ»¡¾ì½ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¡¢Åö¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Àµ¸íÉ½¤Ï´ðËÜÅª¤ËÏÀÊ¸Ãø¼Ô¤¬¸í¤ê¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆºîÀ®¤·¡¢·ÇºÜ»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÀìÌç²È¤ä·ÇºÜ»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ê¤ÉÂè»°¼Ô¤«¤é¡Ø¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ÆºîÀ®¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¥ß¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ëº«Ãî¤Î³ØÌ¾¤Ê¤É¤ÏÊ¬ÎàÂÎ·Ï¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÄûÀµ¤¬8¥«½ê¤È¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×
¡¡³Ø½ÑÏÀÊ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¸í¤ê¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢·ÇºÜ»ïÂ¦¤«¤é¡Ö·üÇ°É½ÌÀ¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÅ±²ó¡×¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¤Çº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀµ¸íÉ½¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÏÀÊ¸¤Îº¬´´¤¬ÍÉ¤é¤°¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ï¡Ø¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄûÀµ¤¬8¥«½ê¤È¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ÏÊÌ¤Î¸¦µæ¼Ô¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¦Ãø¼Ô¤â´Þ¤á¤¿Á´°÷¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ººÆÉ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸åÊÔ¡ÚÍª¿Î¤µ¤Þ¤Î¥È¥ó¥ÜÏÀÊ¸¤Î¥ß¥¹¡¢ÅìÂç¿äÁ¦Æþ»î¤Î´ê½ñ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄûÀµ¤¬¡Ä¡¡¡Ö¥ì¡¼¥ë¤ò¤´Î¾¿Æ¤¬Éß¤¤¤Æ¤·¤Þ¤ï¤ì¤¿¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤ÎÄûÀµ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼±¼Ô¤Î¸«Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2024Ç¯9·î12Æü¹æ ·ÇºÜ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
³¤,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
À¸²Ö,
¿À»ö,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î,
»ûÅÄ²°,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ä¹Ìî