【リボルテック谷口】著者:二宮正明講談社

元気いっぱいの女子校生谷口こはるは、高1の春休みに浮かれて道路に飛び出し、トラックにはねられて即死する。しかし医者でありシャーマンでもある先生のなんだかわからないがすごい秘術によって、等身大球体関節フィギュアとして蘇る。

本作、「リボルテック谷口」は二宮正明氏による読み切りマンガ。2015年後期・第68回ちばてつや賞一般部門の佳作受賞作品。ヒロインさやかが口の部分がカパカパ動く腹話術人形として蘇るシュールなコメディだ。

リボルテックといえば、海洋堂のアクションフィギュアシリーズ。クラスメイトが等身大アクションフィギュアとして蘇っても、クラスの反応は割と普通。むしろキモがっているやつらが悪人的に描かれているのが笑える。

元気いっぱいな女子高生の可愛さと、等身大球体人形特有の不気味さがないまぜとなり、「いったい何を見せられているんだ」的シュールなストーリーが展開する。お笑い色強めの作品だが、それだけでは終わらない。そんな深みを楽しんで欲しい。

【あらすじ】

女子高生、谷口こはるは、高1の春休みにトラックにひかれて死亡する。しかし、シャーマンでもある医者によって、魂を持った人形として蘇り、高校に戻ってくるが……。

