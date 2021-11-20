¡ØNCIS: LA ¶ËÈëÀøÆþÁÜººÈÉ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó7¡¢ÂÔË¾¤ÎÆó¥«¹ñ¸ìÈÇ¤¬ÆüËÜ½éÊüÁ÷
ËÜ²È¡ØNCIS ¡Á¥Í¥¤¥Ó¡¼ÈÈºáÁÜººÈÉ¡ÙÆ±ÍÍ¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØNCIS¡§LA ¡Á¶ËÈëÀøÆþÁÜººÈÉ¡Ù¡£¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»150ÏÃ¤ò·Þ¤¨¡¢¥«¥ì¥óÌò¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥ª¥É¥Í¥ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó7¤ÎÆó¥«¹ñ¸ìÈÇ¤ò¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥Þ£Ô£Ö #³¤³°¥É¥é¥Þ¡ù¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤ÆÆüËÜ½éÊüÁ÷¡£
NCIS¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ù¶É¡¢OSP¡ÊOffice of Special Projects¡Ë¤Ï¡¢ÀøÆþÁÜºº¤ä¥Ï¥¤¥Æ¥¯µ»½Ñ¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë³¤·³ÈÈºáÁÜºº¶É¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¶ËÈëÁÜºº¥Á¡¼¥à¡£ÀøÆþÁÜºº¤Î¥×¥í¡¢G¡¦¥«¥ì¥ó¡¢¤½¤ÎÁêËÀ¤ÇÊÆ³¤·³ÆÃ¼ìÉôÂâ½Ð¿È¤Î¥µ¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ê¡¢¥¿¥Õ¤ÇÆ¬¤ÎÀÚ¤ì¤ëÁÜºº´±¥±¥ó¥¸¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¡¢IT¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥ë¤é¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ë¿ô¡¹¤ÎÆñ»ö·ï¤òÈ´·²¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä½Æ·âÀï¤Ï·òºß¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÌÌÇò¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó7¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥«¥ì¥ó¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£Éã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊó¤»¤ò¼õ¤±¤ÆÀº¿ÀÅª¤ËÀÈ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¤Ï¤³¤Î¿ô¥«·î¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥Ê¤ä¥Ø¥Æ¥£¤ò´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Èà¤é¤Ë»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤µ¤ºÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤Î´Ø·¸¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥à¤Ë´Ø¤ï¤ë²áµî¤Î¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¡¢Èà¤Î²ÈÂ²¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤âÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ì¥óÌò¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥ª¥É¥Í¥ë¡¢¥µ¥àÌò¤ÎLL¡¦¥¯¡¼¥ë¡¦J¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ø¥Ã¥Æ¥£Ìò¤Î¥ê¥ó¥À¡¦¥Ï¥ó¥È¡¢¥±¥ó¥¸¡¼Ìò¤Î¥À¥Ë¥¨¥é¡¦¥ë¡¼¥¢¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥ëÌò¤Î¥Ð¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Õ¥©¥¢¡¢¥Ç¥£¡¼¥¯¥¹Ìò¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥ë¥»¥ó¡¢¥Í¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºÌò¤Î¥ì¥Í¡¼¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥ª¡¼¥¨¥ó¡¦¥°¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Ìò¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥Õ¥¡¡¼¥é¡¼¤é¤¬°ú¤Â³¤½Ð±é¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè5ÏÃ¡ÖÂØ¶Ì¡×¤Ë¤Ï¡¢ËÜ²È¡ØNCIS ¥Í¥¤¥Ó¡¼ÈÈºáÁÜººÈÉ¡Ù¤è¤ê¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦"¥È¥Ë¡¼"¡¦¥Ç¥£¥Î¥Ã¥¾¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¦¥§¥¶¥ê¡¼¡Ë¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î³¹¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¸îÁ÷¤·¤¿¼ü¿Í¤ò¥Ç¥£¥Î¥Ã¥¾¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç°ú¤¼è¤ê¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼ü¿Í¤¬µ¡Æâ¤ÇÊÌ¿Í¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¶õ¹Á¤«¤éÆ¨Áö¡¢OSP¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤µ¤é¤ËÂè2ÏÃ¡Ö´«Í¶¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ØL¤ÎÀ¤³¦¡¡¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óQ¡Ù¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥á¥¤¥½¥ó¤¬ºÆ¤ÓËãÌô¼èÄù¶É¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÊ±¤·¡¢¡Ø¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¿¥é¡Ù¤Î¥Ñ¥á¥é¡¦¥ê¡¼¥É¤¬¥Ç¥£¡¼¥¯¥¹¤ÎÊì¿ÆÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Ç¥£¡¼¥¯¥¹¤ÎÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë¥±¥ó¥¸¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤ÎÊì¿Æ¤È½éÂÐÌÌ¤¹¤ë¶ÛÄ¥¤Î½Ö´Ö¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»150ÏÃÌÜ¡¢Âè4ÏÃ¤Î¡Ö»ØÎá¡×¤Ç¤Ï¥«¥ì¥óÌò¤Î¥¯¥ê¥¹¤Î¼Â¤ÎÌ¼¥á¥¤¥ô¤ÈºÊ¤Î¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤º¤«¤Ê½Ð±é»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤¿½ÅÍ×¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âè7ÏÃ¡ÖÀöÇ¾¡×¤Ï¥¯¥ê¥¹¤Î´ÆÆÄ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØNCIS: LA ¶ËÈëÀøÆþÁÜººÈÉ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó7 ÊüÁ÷¾ðÊó
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥Þ£Ô£Ö #³¤³°¥É¥é¥Þ¡ù¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤Æ
2022Ç¯1·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È
¡ÚÆó¥«¹ñ¸ìÈÇ¡ÛËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 11¡§00¤Û¤«
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡ØNCIS: LA ¶ËÈëÀøÆþÁÜººÈÉ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó7 © 2016 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.